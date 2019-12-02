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一生必讀百大小說首度直譯！主角就是讀者、故事「只有開頭」

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▲▼義大利文壇巨擘伊塔羅‧卡爾維諾代表《如果在冬夜，一個旅人》，被譽為「一生必讀百大經典小說」。（圖／時報出版提供）

▲義大利文壇巨擘伊塔羅‧卡爾維諾代表作《如果在冬夜，一個旅人》，被譽為「一生必讀百大經典小說」。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

義大利文壇巨擘伊塔羅‧卡爾維諾著作20多部，其中受歡迎的代表作為1979年出版的《如果在冬夜，一個旅人》，被譽為「一生必讀百大經典小說」。這是一部前所未見特別的小說，以讀者為主角，且故事只有開頭，如今在該書出版40週年之際，時報出版首度推出以義大利文直譯的新版本，由知名譯者倪安宇翻譯，將於12月3日發行。

英國《每日電訊報》將該書譽為「一生必讀百大經典小說」，同時在台灣也入選誠品書店「經典共讀計畫」的經典，在出版40週年之際，時報出版首度推出以義大利文直譯的新版本，由知名譯者倪安宇翻譯，取代了20年多來由一群台大外文系學生以英文版翻譯的舊版本，新版同時收錄知名作家及評論家楊照的專文導讀。

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卡爾維諾曾表示，「想寫一本僅有開頭的小說，在故事展開的過程中一直保持著開頭時的那種魅力。」因此《如果在冬夜，一個旅人》實踐了這個構想，小說一開始描述男讀者準備要開始閱讀卡爾維諾的最新小說《如果在冬夜，一個旅人》，當這個第二人稱的讀者「你」沉浸在故事中，忽然下一頁的情節與前面截然不同，發現該書裝訂錯誤，於是你帶著書回到書店要求更換，書店老闆說已接到出版社通知是瑕疵書。

同時男讀者在書店遇到了一位女讀者，她也來更換裝訂錯誤的書。於是，男讀者為了找尋書中的後續內容，卻只找到另一本毫不相干的小說開頭，每本小說都只讀了開頭，就突然被打斷，無法繼續，同樣的事情發生了十次。而男讀者不僅自己想讀下去，他也深恐故事中斷後，他與女讀者聯繫的可能性也會中斷。就這樣，眼前的小說與可能在人生中上演的小說情節合而為一，對故事的追求，開展成男讀者對女讀者的追求，徹底顛覆了讀者和文本間的關係，卡爾維諾寫出了一部讀者們都心照不宣的「愛書」經典，閱讀不再是孤獨的事。

新版的《如果在冬夜，一個旅人》增收了義大利文版獨有的〈前言〉與〈跋〉。在〈前言〉中卡爾維諾提及「閱讀對象」是這本書的核心；他也曾在演講時表示，這本書中創造了一個「不存在的作者」，要談的是閱讀小說的快樂。

時報出版特邀文學評論人、知名作家楊照專文導讀，他認為卡爾維諾藉由如此高度原創的形式，多層次地探討小說閱讀是怎麼一回事，並且擺脫過去對於小說的各種規定，寫出既不像以前存在過的任何小說作品，卻又不折不扣散放著小說魅力的作品。

 伊塔羅‧卡爾維諾1923年出生於古巴，陸續出版了《困難的愛故事集》、《看不見的城市》、《不存在的騎士》和《如果在冬夜，一個旅人》等名作，奠定了他在當代文壇的崇高地位。他是義大利二戰後最著名的作家，自《如果在冬夜，一個旅人》更獲得義大利全國人民的愛戴。1985年獲諾貝爾文學獎提名，但同年9月腦溢血辭世。

卡爾維諾一生不斷探索小說形式的邊界，《如果在冬夜，一個旅人》被譽為最受歡迎且成就最高的作品，出版40年以來，也是全球無數讀者最喜愛的一部作品，首度義大利文直譯的繁體中文版即日起於網路書店開始預購，12月3日全台上市，並於12月28日（六）下午3點時於誠品書店松菸店3樓FORUM舉辦新書分享會，由譯者倪安宇暢談翻譯卡爾維諾多部作品的過程與點滴。

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