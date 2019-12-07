《半澤直樹》溫柔妻其實是折磨幫兇！原著銷售破607萬冊在台上市、第2季2020開播

▲《半澤直樹》原著小說在日本狂銷607萬冊，如今將來台發行。（圖／翻攝自《半澤直樹》官網）

記者林育綾／綜合報導

2013年改編池井戶潤的《半澤直樹》系列小說第1、2部的戲劇播出後，在日、台創下極佳收視率，尤其「加倍奉還」經典台詞更是掀起風潮，第2季也即將在2020年4月開播！而原著小說在日本銷售破607萬冊，如今終於在台發行，跟戲劇差別最大之處，竟是日劇中上戶彩飾演陽光溫暖形象的賢妻，在小說裡其實是折磨半澤直樹的幫兇。

《半澤直樹》故事取材於社會現實生活情況，加上男主角逆流而上、對抗邪惡的公司內部高層橋段，完全切中小職員心聲，引起許多觀眾的共鳴。睽違7年，第2季日劇即將在2020年4月開播，而尖端出版社也趁勢推出原著小說中文版，包括《半澤直樹系列1：我們是泡沫入行組》與《半澤直樹系列2：我們是花樣泡沫組》，邀請觀眾與讀者一起回顧精彩故事，兩集小說於12月6日同步發行。

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池井戶潤是日本家喻戶曉的作家，2011年更是獲得日本文學大獎「直木賞」的肯定，他的著作多次被翻拍成電視劇、舞台劇，有「職場寫實小說教父」之稱的他，作品主題多以日本職場為主，而其中最知名的就是《半澤直樹》，原著小說系列累計突破607萬冊，而改編日劇更是創下平成年代單集最高收視紀錄。

《半澤直樹》描述了工作中職員為了生存的各種痛苦與面臨的問題，讓許多有相同處境的人深有同感，劇中台詞「下屬的功勞是屬於上司的，上司的過失卻是下屬的責任」，更是讓所有小職員心有戚戚焉。

而主角展現不放棄的決心，持續努力奮鬥著，這樣的精神讓許多讀者產生強烈共鳴，進而從故事中得到勇氣與激勵，讓小說銷量不斷飆升。透過作者池井戶潤擔任銀行職員時親身經歷，加上擅長精準人物刻畫的筆觸，小說具有更加細膩寫實的內容。

而日劇中由上戶彩飾演陽光溫暖形象的賢妻，總是默默在丈夫背後支持打氣；但原著小說中的她，卻不是天使般的存在，雖然同樣有著直率的個性，卻和許多妻子一樣，擔心丈夫的工作，不能諒解丈夫總是忙於工作而忽略了妻小與家庭，反而成了折磨半澤直樹的幫兇！劇情彷彿真實會發生在你我身邊，讓人格外能體會故事中的心境，同時2020年國際書展尖端攤位，即推出半澤直樹第3集《失落一代的反擊》。

▲《半澤直樹》原著小說中文版在台發行。（圖／尖端出版提供）