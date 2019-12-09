黑面仔帥兒「1.7億車隊迎娶」　網酸低調！本人親回4字讓網友好怕

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，出動1.7億迎娶車隊，網友酸低調，吊出本人回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名本土藝人《黑面仔》11月30日風光為兒子娶媳婦，找來總共6部加起來市價約1.7億的名貴車輛當迎娶車隊，整個消息經《ETtoday新聞雲》報導後，同時分享到網路臉書，有網友留言酸：「低調一點不是很好嗎」？不過這句話也釣出了黑面仔本人親自回覆「朋友贊助」，讓網友直呼「我好怕」。

大兒子迎娶當日，「黑面仔」林郁順在朋友的熱情幫忙之下，光是迎娶車隊的市價就高達1.7億元，被稱為「飛天女神」的勞斯萊斯有5輛，每輛市價約3000多萬，而前導車是價值2千多萬的藍寶堅尼小牛。當天迎娶車隊從飯店離開，走在路上吸引不少路人目光。

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，出動1.7億迎娶車隊，網友酸低調，本人回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，出動1.7億迎娶車隊，網友酸低調，本人回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，出動1.7億迎娶車隊，網友酸低調，本人回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這則新聞在《ETtoday新聞雲》報導之後，同時也分享到社團臉書，林郁順不僅到臉書直接按讚以外，還同時留言「謝謝大家的祝福」，不過之後卻有網友留言：「低調不是很好，一定要這樣」，林郁順也親自回覆：「謝謝你朋友的幫忙！感謝」，看到這一段話，讓原先留言的網友嚇了一跳：「林郁順 啊好！我好怕！我出聲！你會不會~~~」，不過林郁順本人還是相當有風度，表示這是朋友贊助，表達感謝。

不過也有網友歪樓，紛紛驚嘆林郁順的兒子很帥、很白，讓老爸看了也很高興，一一回覆「感謝」，可以說是誠意十足，但也有網友挖出林郁順在飾演本土劇角色「黑雞」，還故意消遣是有吃「思拎巴帝」，林郁順也是回覆：「演戲」。

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，出動1.7億迎娶車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，不少藝人來相挺，可見平常的好人緣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就是如此親切，所以當天婚宴現場也能找來不少本土藝人來相挺出席演出，像是葉啟田、蔡小虎、陳雷、向蕙玲、唐玲、沈建豪、黃西田等人，讓整個婚宴晚會就像是演唱會。

▲本土藝人黑面仔帥兒娶妻，跟親家合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）