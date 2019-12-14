玉井縱火嫌奪7命！遭爆常惹事　教友「都在幫他收尾」苦嘆：發生了只能接受

記者陳以昇、林昱萱／台南報導

台南玉井一貫道修業場「真理佛堂」14日凌晨發生一起駭人的縱火案，一夜奪走7條人命。據了解，涉案的曾姓嫌犯（21歲）先前就常有偏激的行為，也時常對教友們惡作劇，讓大家都感到相當困擾。

▲教友苦嘆，事情發生了只能接受。（圖／記者陳以昇攝，下同）

佛堂負責人張和平透露，曾嫌家境相當優渥，父親是執業醫師、母親是教職，但曾嫌從小性格就相當偏激，少年時期還曾犯下多項竊盜、毀損案，多次流連各地收容、輔導，後經由少年法庭庭長謝瑞龍介紹，輾轉來到真理佛堂，不料竟會放下縱火血案。

不過，曾男在佛堂時就有不少偏激行徑，其中一名教友就表示，「他表現很不好，讓人很困擾，時常惡作劇，做一些讓人不高興的事 ，他心情不好，就去外面把人家玻璃打破，也是我們買單，我們都在幫他收尾，那時候人家送來，就是要看他能不能變好，但都沒有。」

另名女教友也苦嘆，「事情發生了，我們就算沒辦法接受也要接受，這個人根本不是我們教友，只是社會團體把他安置在這，看能不能改變他」此外，張和平也感嘆，曾嫌來到佛堂後卻不太做事，每天只管睡覺吃飯，儘管如此，道親們仍是以友善的態度對待他，期盼能夠透過宗教的力量感化他，無奈最後仍是勸不回頭，甚至還鑄下大錯。

▲曾男涉嫌縱火造成7死2傷。（圖／記者林悅翻攝）

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