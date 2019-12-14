張嘉郡將爭取闢設台78甲線快速道 　規劃宗教博物館

▲雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡12月14日下午在北港鎮民眾服務社旁廣場，舉辦「北港鎮競選聯合服務處暨後援會成立大會」。（圖／張嘉郡競選辦公室提供，以下同）



政治中心／綜合報導

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡12月14日下午在北港鎮民眾服務社旁廣場，舉辦「北港鎮競選聯合服務處暨後援會成立大會」，張嘉郡懇託鄉親支持再進國會，爭取實現「活力、創意、新北港」，並全力爭取闢設台78甲快速道路開通，交通便利，並規劃宗教博物館，促進北港宗教觀光旅遊，現場鄉親展現高人氣支持，一旁還有「庶民列車」抵達，展現「雲林HIGH起來」的氣勢。

總統參選人韓國瑜致詞時，現場高喊「總統好」的呼聲連連，他表示，前後算起來，在雲林已三十年，也算是雲林人，他的岳家說雲林人很惜情，即使在外打拚的雲林鄉親也是很團結，所以呼籲雲林鄉親「自己人為自己人」支持他。韓國瑜也對張嘉郡將爭取宗教博物館、雲林麥寮國際商港等表達支持，並表示，未來台灣要朝向發展醫療、美食、深度旅遊、文化等觀光，北港發展宗教觀光就是特色之一，而且，他若當選總統一定全心全意照顧農民權益，為農產品找外銷通路，雲林沒顧好，他會沒面子，顧好雲林、顧好台灣，呼籲集中選票支持他和張嘉郡。

總統候選人韓國瑜、雲林立委候選人張嘉郡競選聯合服務處成立大會「嘉郡邀請您，逗陣來相挺」，有雲林縣長張麗善、服務處主任委員林振義、後援會會長蔡東林、顧問團團長吳金城及地方支持各界與會，總統候選人韓國瑜也出席成立大會，人潮滾滾、展現鄉親熱情畫面。張麗善呼籲鄉親，雲林女婿韓國瑜選總統、雲林女兒張嘉郡選立委，請给雲林一個機會，讓雲林有提升、發展的機會。

張嘉郡指出，從民國九十七年至一百零四年，嘉郡擔任兩屆八立委期間，在北港共爭取到新台幣十三億五千八百四十一萬多元，建設北港特一號道路闢工程（大外環）、鎮立體育館整修、北辰路拓寬、府番中排新街上游應急工程、社區巷道環境改善、新街大排上游應急工程、雲156線北港至水林道路拓寬工程、太平路拓寬等，促進改善交通、充實教學設備、推動農村再生、打造幸福空間、全力防災減災守護家園。

北港鄉親對未來建設發展的期望，包括：一、全力爭取實現已談多年的北港通往虎尾的台78甲線快速道路，交通建設是地方繁榮的要項之一；二、遷移興建北港鎮立托兒所，照顧幼兒讓家長放心；三、整頓府番公墓，照顧百姓的身後事；四、北港媽祖醫院重劃區荒廢多年，妥善規劃運用，帶動地方繁榮；五、台糖土地開發觀光，莫讓繼續閒置荒廢。

張嘉郡承諾，未來若再進立法院，將爭取實現「活力、創意、新北港」，要打造「北港—水林—口湖」觀光動線，以建構觀光五分車帶引遊客暢遊觀光熱點，還要打造北港媽祖文化產業鏈、推動農業加值園區等，特別是萬有紙廠舊址不得設置高汙染工廠，嘉郡並承諾，一定全力爭取開闢台78線快速道路，健全雲林西南區交通網的最後一塊拼圖。

張嘉郡表示，北港宗教聖地每年吸引超過700萬香客，人潮變錢潮，將爭取經費闢設台78甲線快速道，讓通往北港交通更便利，並爭取經費，攜手雲林縣政府規劃宗教博物館，讓民眾除了參拜媽祖、武財神等眾神明，還可觀賞珍貴的宗教文物，讓充滿文化底蘊的北港，吸引更多觀光客前來，交通方面，還要爭取高鐵雲林站增班每小時二至三班，擴大雲林站免費接駁車至北港、水林、口湖等沿海地區，更要爭取雲林麥寮國際商港，增加農漁產品外銷及海港城市發展，讓雲林真正脫胎換骨，呼籲鄉親支持韓國瑜進入總統府，修改軍公教年金、一例一修等惡法，支持張嘉郡為雲林帶來脫胎換骨，讓北港團結的力量散發出去，爭取親戚朋友力挺韓國瑜和張嘉郡，「雲林贏，台灣就贏」。

今天成立大會，總統候選人及立委候選人、競選團隊幹部、青年軍等大進場，場面熱烈人氣沸騰，另外，「庶民列車」正好開抵北港、「大政治、大爆卦」接力開講也登場，增添現場熱度，展現北港競選服務處成立的高度氣勢。