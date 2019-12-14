美味年菜祕密曝光！「急速冷凍隧道」瞬間凍-20℃　鎖住美食原汁原味

▲復興空廚開運年菜。（圖／復興空廚提供）

生活中心／台北報導

由中興保全科技集團100%轉投資的「復興空廚」，最近承包星宇航空飛機餐。復興空廚董事長何明洲表示，復興空廚食安把關嚴謹，更有烹調美食的能耐，除了製作飛機餐，實力也非常雄厚。

復興空廚表示，美味好菜之所以受到市場好評，關鍵就是廚房內斥資千萬元的急速冷凍設備，在極短時間內將食物降溫至-20°C以下，鎖住美味，讓宅配年菜在簡單復熱後就像主廚親臨現場烹煮一般美味。

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復興空廚對各項安全衛生也要求嚴謹。空廚資深主廚梁國德表示，空廚從菜色產製流程都有專業SOP，加上業界少有的大型專業急速冷凍設備，讓主廚精心料理的菜色完美呈現。



梁國德說，急速冷凍設備長約5公尺，「急速冷凍隧道」內溫度維持零下40℃內；烹調好的年菜後，會先降溫冷卻到7℃，再送進急凍設備，20分鐘後，菜餚立刻就降至零下20℃以下，「急速冷凍的最大好處就是能保留食物的原汁原味。」

▲復興空廚中央廚房裡的急速冷凍設備，是座長約5公尺的急速冷凍隧道。（圖／復興空廚提供）

至於年菜，梁國德也提醒，食用前一天先將年菜從冷凍庫拿出來「退冰」，只要充分退冰，就可以利用最簡單的「烤箱烤熟」或「電鍋蒸熱」的復熱方法來調理經典佳餚。像是「珍品佛跳牆」、「私房無錫排骨」、「開運筍絲東坡肉」、「鴻運臘味三拼米糕」，都很適合以電鍋蒸熱即可還原美味。



其中，「吉祥鱸魚水上鮮」則貼心將煎得酥脆的鱸魚和醬汁分開包裝，消費者復熱時，可將鱸魚放入烤箱烘烤，或以熱鍋中乾煎，特製川菜醬汁以微波爐加熱即可，最後再把熱呼呼的的醬汁淋在魚身上，即可享受美味。

梁國德表示，就算家中沒有大烤箱，只要把退了冰的魚淋上醬汁後，一同放進電鍋直接蒸煮，魚肉會吸滿醬汁的各種滋味，美味不變。