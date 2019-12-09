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一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」　霸氣美味超吸睛

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▲王品集團首次集合旗下4大品牌「丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越」推出年菜組合，高CP值受民眾青睞。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

一道一道美味佳餚上桌，讓人看了食指大動，每到過年除夕夜，全家大小都期待豐盛的年夜飯，但媽媽們該怎麼準備，才能讓大家吃得滿意又開心呢？這也成了許多媽媽們的課題！

▲一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」 霸氣美味受民眾青睞。（圖／記者謝婷婷攝）

▲王品集團首推年菜，方便又美味，此為「極品御膳六菜宴」。（圖／記者謝婷婷攝）

消費者林小姐說：「其實每次到過年的時候，我都覺得滿傷腦筋的，因為我不太會做菜，就覺得年夜飯好像是一場大挑戰！如果可以直接訂購年菜的話，我會覺得比較方便」。消費者朱先生分享：「像每次過年過節，看到老婆從一大早就要去買菜準備，可能花了一整天的時間，都要去準備這些年菜的東西，就覺得她滿辛苦的，希望可以更方便一點」。

▲一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」 霸氣美味受民眾青睞。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「福壽全佛跳牆」精選超過15種食材，包含豬心、豬尾巴、智利貝等，料多味美。（圖／記者謝婷婷攝）

王品集團聽見媽媽們的心聲，首次集合旗下4大品牌推出年菜組合！過年不可缺少的佛跳牆，特選智利貝、豬肚、芋頭等15種食材，採用傳統工續，將每樣食材分開油炸後，再直火慢燉4-5小時，讓食材精華與高湯完美融合。青花驕經典麻辣鍋，以低溫保鮮「重慶江津九葉青花椒」，將湯頭提升至全新層次，入口後香麻清爽、滋味鮮甜。

▲一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」 霸氣美味受民眾青睞。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「青花驕經典麻辣鍋」以低溫保鮮「重慶江津九葉青花椒」，將湯頭提升至全新層次。（圖／記者謝婷婷攝）

象徵好運的豬腳也少不了，嚴選三品系白豬中圈，採用南部傳統阿嬤的做法，以醬油滷至上色，豬肉鹹香加上Q彈外皮，讓人不禁一口接一口。還有嚴選600公克的新鮮石斑，採用細胞活存保鮮技術，保存魚肉的水分及鮮度，解凍後依舊像現撈美味，象徵新的一年也能年年有餘。優惠價不到3千元，就能吃到餐廳級標準的冷凍年菜，讓許多民眾都說CP值太高！

▲一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」 霸氣美味受民眾青睞。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「富貴滷豬腳」嚴選三品系白豬中圈，以醬油滷至上色。（圖／記者謝婷婷攝）

消費者朱先生說：「試吃之後，我覺得佛跳牆的料非常豐富，而且吃進去的東西都很紮實，我覺得過年的時候，很適合直接購買王品的年菜，老婆就不需太辛苦」。

▲一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」 霸氣美味受民眾青睞。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「清蒸酸甜石斑魚」採用細胞活存保鮮技術，保存魚肉的水分及鮮度，解凍後依舊像現撈美味。（圖／記者謝婷婷攝）

消費者廖小姐表示，「王品年菜真的是超乎我的期待，因為之前有訂過冷凍的年菜，但拿到食品時，卻跟照片有落差，可是王品年菜真的很厲害，因為擺盤出來就跟照片一樣，而且剛剛吃起來味道都很新鮮」。

王品集團首次推出年菜組合，方便又美味，如果是過年怕麻煩的民眾，有新的選擇囉！

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