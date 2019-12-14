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批蔡亂政「沒有貢獻」　吳敦義向僑胞喊話「下架空心菜，上架中華民國派！」

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▲▼馬英九、吳敦義出席歸僑聯誼會。（圖／記者楊蕓攝）

▲吳敦義出席歸僑聯誼會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席吳敦義14日受邀參加「歸僑聯誼會　僑親後援總會成立大會」，致詞時感謝大家讓國民黨2018年締造四十幾年來最好的成績，希望2020年，能做一件對中華民國最有意義的事，也就是總統票投給韓國瑜、政黨票投國民黨，力拚立法院衝60席，才能「下架空心菜，上架中華民國派」。

吳敦義表示，過去三年半，蔡英文擔任總統，已經被許多國民認為是空心總統。他指出，時任行政院長時，在金融海嘯下，2010年創造了10.76%經濟成長率，「我要跟蔡英文講，妳4年加起來也達不到10.76%，我一年就10.76%」；此外，馬總統任內免簽國從54國增加到164國，蔡政府卻只增4國，「免簽不是說省兩千、三千，最重要的是中民國有榮譽，受到全世界80%以上的國家，只要持中華民國護照，免簽證、省錢、又有尊嚴。」

▲▼馬英九、吳敦義出席歸僑聯誼會。（圖／記者楊蕓攝）

吳敦義強調，蔡英文執政，經濟在保一、保二掙扎，治安很不好，兩岸也從和平穩定發展變成僵局，直呼蔡執政三年半來，一點貢獻都沒有，呼籲大家一起「下架空心菜，上架中華民國派！」

吳敦義向在座將近300位歸僑喊話，這三張票都很重要，第一張投給韓國瑜。總統選贏了，必須挑一個有能力、品德、經驗的行政院長，但就算總統跟行政院長很好，「立法院共有113席，只要57席就過半，但過半還不夠，如果第57個立委身體健康有問題，就沒有多數了，所以還要增加3席，也就是六十席，」 最後第三張票則是政黨票投給國民黨，讓34席不分區立委可以分配到更多席次，達成60席目標。

吳敦義痛批，蔡英文執政三年來，違憲、不公不義、不清不楚、不愛國家的諸多亂政居然都做了，年金改革改得很差不公平，「天下有這種事？」並強調治國有四大支柱，確保國家尊嚴、經濟繁榮、社會安定、兩岸和平，呼籲大家共同努力，用一張選票將決定中華民國的未來。

▲▼馬英九、吳敦義出席歸僑聯誼會。（圖／記者楊蕓攝）

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