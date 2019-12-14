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星宇航空官網12/16啟動！澳門、峴港、檳城機票同步開搶

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▲▼星宇航空官網將於12/16正式上線。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空官網將於12/16正式上線。（圖／星宇航空提供）
記者李宜秦／台北報導

星宇航空將於明年1月23日首航，今再宣布官方網站也將於16日上午11時正式上線，首航三航點澳門、峴港、檳城的個人機票及團體旅遊產品、貨運服務也將同步正式開賣，旅客可在官網購買未來360天內的航班機票，或查詢航班資訊，及預選機上餐點、座位、機上WiFi、超額行李等。另外，明年1月還將推出免稅品預購及網路報到等功能。

星宇航空執行長翟健華表示，官方網站的上線是星宇航空數位服務的開端，未來仍會積極加強各項功能，持續優化旅客的整體數位體驗，STARLUX APP也已在送審流程，將於近期內上架。上線初期，主要以購票及資訊架構為主，方便旅客可快速的找到尋覓的資訊。隨著開航作業時程，2020年1月將推出免稅品預購及網路報到等功能。

▲▼星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

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▲星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

星宇航空個人機票產品依使用規範分為全額、基本、超值、限量四類。旅客不論購買哪一類產品，均可於班機起飛前3到48小時間，免費選擇座位（除特定座位外）。購買商務艙及經濟艙全額或基本票價產品的旅客，則可於訂票同時至班機起飛前3小時，免費預選座位。星宇航空也提供加價購買“加長空間座位”之服務，旅客可依搭機喜好自由選擇。

此外，星宇航空所有航班皆提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。在行李額度部份，商務艙提供免費託運行李45公斤、經濟艙機票產品類別不同提供20-35公斤，隨身行李限額商務艙為14公斤（可攜帶2件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。

▲▼星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）

▲星宇航空機上餐飲。（圖／記者張一中攝）

如旅客有額外行李或機上WiFi的需求，可於班機起飛前3小時透過官網或星宇航空客服中心預購，即可享有8折優惠，且此二項預購服務於機場報到前皆可隨時透過星宇航空客服中心取消，無需支付退票手續費。

星宇航空表示，隨著官網上線開賣，星宇航空各項旅客服務也將同步啟動，包括話務及線上即時對談，位於星宇總部1樓的客服中心，亦將於16日上午11時開始正式對外營運。

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