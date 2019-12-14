為街友寒冬送暖　中正大學學生發起無家者歲末圍爐募資

▲中正大學學生自發性組成「食歲」團隊，在群眾集資平台發起募款，希望為無家者舉辦一場充滿人情味的年夜飯。（成員左起為：黃柏瑜、謝宜庭、李承恩） 。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

在人來人往的火車站、公園、地下道，時常看到街友的身影，這些無家可歸或有家歸不得的無家者往往受到他人冷眼看待。中正大學學生自發性組成「食歲」團隊，將在除夕夜前一週，舉辦一場充滿人情味的辦桌活動，邀無家者一起吃年夜飯，希望喚起大眾對街友議題的重視。目前中正團隊更在群眾集資平台發起募款，盼籌措到足夠的經費為街友送上溫暖。

「重點是和街友互動的過程，告訴無家者，社會上還是有人在關心他們。」中正大學「食歲」團隊總召李承恩說，大部分人對街友的刻板印象是遊手好閒、不工作，但其實造成街友流落街頭的原因很多，像是家境問題、意外生病而無法工作，或是雖有工作，薪資卻不足以負擔房子租金等。李承恩表示，藉由這項辦桌活動，讓學生反思社會問題、更加同理無家者的處境。

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在活動籌備初期，中正學生團隊多次拜訪社工師、和街友訪談，瞭解無家者的生活方式與習慣。他們也製作問卷調查，甚至上街到嘉義與台中，像是火車站、夜市等熱鬧地區，和民眾交換對無家者的看法。

然而在過程中，也曾有人對學生團隊的辦桌活動提出質疑，認為何必要花心力讓街友「吃免錢」，或抨擊學生自以為正義，認為這個行為只會助長街友增加。李承恩指出，我們其實是想鼓勵街友願意走出來，和社工師互動，從關懷與傾聽中，幫助街友產生工作謀生的動力。

中正大學「食歲」團隊籌備至今超過半年，召集23位大學生共同參與。李承恩說，當初受到通識課老師的啟發，發起「食歲」計畫，而身為台中人的他曾多次觀察到台中地區有不少無家者，加上團隊成員大多都是台中人，因此首先與台中市街友關懷協會合作辦桌活動，未來有機會也希望將這項行動推至其他地區。

目前中正學生團隊已和餐廳業者接洽，預計席開25桌，但因學生申請補助經費有限，因此近期也在募資平台向各界集資（「食‧歲—無家者人權尾牙」募資）。而中正團隊也陸續撰寫社工師的專訪報導，發佈在社群平台上，持續帶動議題討論，希望以學生的小小力量，讓社會對不同族群的隔閡能夠少一點。



