壽險業務經理作公益「對街友改觀」！她反思自己…決定放大力量傳遞正能量

▲三商美邦人壽業務經理邱韻綾（左三）每週四參與「讓愛傳遞」活動，發送食物及厚襪，關心街友。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽業務經理邱韻綾從小耳濡目染，受到爸媽的影響，造就她充滿愛心及正義感的個性，看到街友及受傷流浪動物，總是毫不猶豫伸出援手。她表示，自大學時期就開始定期捐款，分別於世界展望會及家扶基金會領養孩童，希望能透過微薄的善款，讓更多孩子能夠安穩就學，快樂成長。

邱韻綾表示，在一次講座中，因緣際會受到許傑輝老師的啟發，許傑輝老師說：「說出來才能影響別人。」因此，她開始將自己所做的善事告訴朋友，在臉書發表及轉貼文章，秉持為善欲人知、說出來才能改變社會的心態，透過分享自己參與的公益活動，進而影響別人，帶動更多人一起投入公益。

邱韻綾曾經歷過街友對她行為不友善的經驗，導致心裡有些排斥街友，後來，在朋友盛情的邀約下，她開始每星期四固定參與台北車站送食物及物資「讓愛傳遞」的活動，透過發送食物讓街友們飽餐一頓，以及傾聽街友們的故事，感受到他們迫於無奈卻仍努力生活著的人生。

參與了公益活動，邱韻綾漸漸改變了對街友的想法，藉此反思自己，並將自身的力量放大，延續愛也傳遞正能量，藉由一句平安、一雙厚襪以及兩個粽子，來幫助更多街友免於飢餓、受寒。她相信，多一點愛，多一點包容，這個社會將因為這些愛的舉動，而變得更美好。