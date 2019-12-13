快訊／川普推特發文：與中國達成首階段協議　15日加徵關稅暫停

▲美國總統川普（Donald Trump）推特發文，與中國達成首階段協議。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在twitter上表示，與中國達成首階段的協議，中方將會採購美方大量農產品、能源和工業產品，美國不會在12月15日對中國產品再加徵關稅。

川普推特發文指出，與中國在第一階段談判，達成一項非常重大的協議，他們也同意許多結構性的變化，25%的關稅還是維持不變，其餘貨品的關稅將會降至7.5%。

川普在推特中強調，原訂在15日對中國商品加徵的懲罰性關稅，將不再加徵，「我們將立即進入第二階段談判，而不是等到2020大選之後」這對所有人來說，都是一項了不起的交易！