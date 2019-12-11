北大教師驚爆劈腿已婚女「造成惡劣影響」　校方已解聘

▲北京大學。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／綜合報導

日前有網友爆料「北大數學中心」助理教授馮仁傑「插足本科生（大學生），出軌已婚女，與多人發生關係」。為此北京大學11日指出，校方對本案高度重視，決定撤銷馮仁傑教師資格，並取消其有關人才計畫入選資格，以及研究生導師資格，予以解聘。

北大聲明指出，馮仁傑作為高校教師，嚴重違反師德師風，「造成惡劣影響」。校方並強調，北京大學歷來高度重視師德師風建設，對違反師德師風的行為始終堅持零容忍的態度，一經查實，絕不姑息。

▲北大聲明。（圖／翻攝自微博／北京大學）

根據《澎湃新聞》3日報導，舉報人劉女士表示，在將舉報材料公之於網路前，她曾通過郵件向北京大學校方反映此事，11月26日，北大方面與她取得聯繫。

報導引用北京大學官網資訊，馮仁傑於2015年在北京大學北京國際數學研究中心擔任助理教授，博士生導師，主要研究領域為隨機矩陣和隨機幾何，曾多次在國際重要學術期刊上發表論文。然而《ETtoday新聞雲》記者11日下午已經無法在北京大學官網查到有關馮仁傑的任何訊息。

根據百度百科，畢業於中國科學技術大學，碩士畢業於美國約翰霍普金斯大學， 博士畢業於美國西北大學，為加拿大麥吉爾大學和美國馬利蘭大學博士後， 曾為北京大學國際數學研究中心研究員。

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