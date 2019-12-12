被嫌「不是處女」要拍裸照、流產補償！　北大高材生被洗腦崩潰自殺

▲談戀愛卻變成悲劇收場。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者劉亭／綜合報導

北京大學學生包麗10月服藥自殺，如今躺在醫院病房2個月。包麗的母親爆料稱，女兒的男友嫌棄女兒談過戀愛「不是處女」，曾要求拍裸照、先懷孕後流產，甚至絕育...等要求，因此才逼死女兒，「我很想跑過去把他捅死」

根據《南方周刊》報導，包麗是法學院大三學生，自2019年10月9日服藥自殺陷入昏迷後，躺在醫院重症監護室已經兩個月了，一個多月前，醫生已經向家人宣佈其「腦死亡」。

包麗的母親查看女兒的手機發現，女兒的男友牟林翰是大一年的學長，北京大學政府管理學院2015級學生，在交往期間因為女兒不是處女，不斷受到折磨，甚至被要求「在身上紋『我是牟林翰的狗』」，還要錄影下來。

兩人的對話紀錄中也顯示，牟林翰發現包麗不是處女身後，曾說自己「不想當一個接盤的人」，這會讓他成為一個「可憐鬼」，強調「女孩的第一次是最美好的東西」，還暗示包麗應該「放下尊嚴」。包麗當時回答，「我最美好的東西是我的將來」。

▲包麗與男友最後的對話，與微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）

牟林翰不斷告訴包麗「我不想有人動我的女孩，過去、未來、現在」，更用大篇幅文字強調自己的痛苦「我憑什麼命這麼差，連一個完整的女孩子都不曾得到」，甚至表示自己「不知道活著的意義」。經過一連串的「洗腦」後，包麗在1個月後將男友暱稱改為「主人」。

而包麗的好友也透露，在短短一、兩年間，包麗的性格完全改變了，從原來堅強、樂觀、獨立的現代大學生，變成一名會因為自己不是處女，而產生罪惡感的小女人。包麗的母親也從好友這邊得知，包麗從2019年7月左右開始，搬去牟林翰的住處。

包麗在10月9日下午3時左右離開牟林翰的北京家中，之後到學校附近的一間旅館房間內服藥輕生。包麗發了訊息給男友稱「此生最遺憾的事情莫過於此了」、「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」。牟林翰則回答「媽媽（他對包麗的暱稱）你在哪裡，寶寶好想你。」包麗回了最後一條「媽媽今天給你謝罪了」。牟林翰靠手機定位，在晚上7時許找到包麗，並將她送醫院治療。

牟林翰12日出面回應《澎湃新聞》，女友包麗自殺後，他接受過警方的調查「目前警方已經結案」，他也不認為自己有對包麗進行精神控制，「（包麗自殺）我覺得不能說我沒有關係，我是她男朋友，而且我們倆相處過程中我沒有照顧好她。作為她男朋友，我是一定有責任的」，但部分指控「有些離譜」。包麗的母親則表示，希望牟林翰受到懲罰。

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