影／立委夢碎！陳水扁「三聲無奈」嘆：蔡英文不點頭我也很無奈

記者呂欣玫／綜合報導

中選會13日公告審議結果，陳水扁因曾犯貪污罪，不得登記為候選人，確定喪失不分區立委候選人資格，同時也成為全國216位不分區候選人中，唯一不符合資格者。對此，陳水扁立即透過媒體群組發表「三聲無奈」，因為總統蔡英文不點頭、不同意，所以他的資格就被拿掉，是很無奈的事情。

▲陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



中選會13日審議通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，其中，不分區立委提名人名單中，唯一不符合規定者，正是一邊一國行動黨所提名的候選人陳水扁，原因是「陳員核有公職人員選舉罷免法第26條第2款情事，不得登記為候選人。」根據選舉罷免法第26條第2款規定，「曾犯貪污罪，經判刑確定」，不得登記為候選人。

對此，陳水扁在影片中表示，他有三聲無奈，第一聲是本來陳水扁還可以在民視出來講，但民視已經通知陳水扁在選前28天都不能出來講，不知道這是受到什麼壓力；第二聲是政黨辯論會沒有邀請一邊一國行動黨，因為主辦單位說一邊一國在民調排不進前8名，但陳水扁看別的民調指出，一邊一國不是排在8名以外，還有2個被邀請的政黨排在一邊一國後面，為何那2個政黨可以參加辯論？為何一邊一國反而沒機會？

陳水扁強調，第三聲是11/18陳水扁被提名為一邊一國不分區候選人，但因蔡英文不同意、不點頭，所以他的資格就被拿掉，也是很無奈的事情，是不是能參選不是法律問題，是政治問題，是蔡英文要不要點頭的問題。