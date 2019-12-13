剁手族戰力強！高單商品買氣暴漲　BMW中量級重機奪雙12業績王

▲隨著雙12落幕，網購業者也陸續公布業績成果。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年雙12是否能延續雙11買氣再衝高業績，東森購物、蝦皮購物、momo購物網、Yahoo奇摩、松果購物、淘寶台灣等6大網購業者，陸續發布了戰績成果，剁手族戰力依舊，展現超強血拼力道，不僅賣出的尿布數量累計可供一名嬰兒使用超過1.2萬年，BMW中量級重機也賣到嚇嚇叫，成為雙12業績王。

東森購物表示，今年雙12全通路業績約1.2億，較去年同期成長9%，其中網路業績佔整體15%，為各通路成長最高，而綜觀熱銷品類以3C和餐券為主，前5大熱賣商品依序為：王品集團西堤牛排餐券10張組、iPad 32G WiFi 10.2吋平板電腦、iPhone 11 128G、王品集團陶板屋餐券10張、王品集團藝奇日本料理餐券10張。由於新年節日贈禮和年終歲末聚餐需求大增，樂觀預估此波買氣將延續到農曆新年。

蝦皮購物觀察「12.12 狂歡生日慶」銷售數據，衛生紙、髮膜、室內擴香、洗衣袋、行動電源皆登上熱門商品排行，成功搶佔生活日用品市場，而全球於12/12當日售出的尿布數更驚人，累計可供一名嬰兒使用超過1.2萬年；搭配今年推出的分期付款功能與聯名卡高額優惠，高單商品銷售大幅成長，用戶集中火力搶購旗艦手機、相機及筆電等3C商品，全球單日售出的手機竟可覆蓋3座足球場，iPhone 11系列成為台灣消費者重點瞄準商品。此外，非都會區用戶爆發出強大的消費能力，如彰化縣、新竹縣、屏東縣等地區訂單大幅飆升。

▲蝦皮購物公布12/12當日戰報。（圖／蝦皮購物提供）

momo瞄準聖誕節、年終尾牙、春節早鳥3大商機，以「季節性選品」與「獨家商品」策略加入雙12戰局，統計今年成績，網路購物單日業績約較平日成長6倍，年增約3成，突破12月歷史單日新高，行動端業績佔比則達7成。銷售前3大品類為3C、家電、居家生活，業績成長皆較平日成長5～6倍，10大熱銷品牌與商品分別為OLAY淡斑精華、象印保溫杯瓶組、日本大王黏貼型紙尿布、蘋果iPhone 11、SK-II青春活膚組商品、Panasonic 11公升除濕機、NIKE運動鞋、3M細滑牙線棒、MUJI男新疆棉法蘭絨立領襯衫、桂格養氣人蔘滋補液禮盒。

▲BMW Motorrad F850 GS中量級重機，一台要價新台幣72.3萬元，卻在Yahoo奇摩購物中心雙12正慶期間表現最亮眼，奪冠成為業績王。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖則表示，在雙12優惠促動及年末採購需求帶動下，今年Yahoo奇摩購物中心雙12當日業績較平日成長2倍，其中以交通、票券、大家電3大品類成長力道最強勁，交通成長42倍、票券成長超過6倍、大家電成長超過4倍。盤點平台雙12正慶期間業績Top3單品，一台要價72.3萬元的BMW Motorrad F850 GS中量級重機，表現亮眼奪冠成為業績王，第2名是升級電池強勢回歸的Nintendo Switch主機亞版，加上近期健身環遊戲新上市引發話題，因此買氣持續發燒，第3名則由realme XT四鏡頭鷹眼猛獸拿下，因價格極具競爭力，超高CP值吸引消費者，銷量勝過iPhone11系列，入榜成為雙12熱銷黑馬。

這次雙12，淘寶台灣也在活動當日祭出多檔加碼折扣，交易額在活動開跑10分鐘後即開出紅盤，突破雙11同期紀錄，暴升約70%之外，統計單日戰績後發現，除了流行服飾、鞋包業績較平日增加9倍，其中表現最亮眼的是美妝保健品，業績狂漲60倍，人氣熱賣商品包括黛若詩琳酵素和面膜、SKII青春露、雅詩蘭黛小棕瓶；單價偏高的3C家電也有20倍成長，AirPods、iPhone 11、比依氣炸鍋、小米藍牙耳機是最受歡迎商品。而目前淘寶台灣App的每日活躍用戶，已較上月增加近1倍，下載量也新增50%。

▲淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯指出，雙12為淘寶台灣App帶來的下載量新增50%。（圖／淘寶台灣提供）

為了挑戰雙11，松果購物喊出雙12要祭出更多品項、更殺優惠、更豐富好康，如今驗收成果，除了雙12檔期交易額表現達雙11檔期9.5成，1212單日下午時段即超越去年全日表現，消費數據也顯示，雙12買氣以雙北市最旺，佔整體訂單達3.7成，板橋地區更奪下全台剁手王之冠；觀察整體消費趨勢，雙12檔期為季節性採購大檔，從訂單量來看，居家生活類仍為冠軍、其次是3C家電類，在TOP10商品中，足浴機搶佔兩個名額，法蘭絨暖被亦開出亮眼銷售佳績，但檔期總銷售冠軍由「野人舒食-高蛋白舒肥雞胸」再度蟬聯，高CP值加上口碑傳播效應，帶動訂單源源不絕，大組數成箱購更是選購大宗。