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陽台掃地石頭砸破樓下鄰居頭　她竟辯稱：為什麼不把屋頂改成鐵製

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▲陽台（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子在住家陽台掃地不慎將石頭掃落，砸中2樓鄰居的頭部。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／新北報導

謝姓女住戶於自家8樓社區大樓用拖把打掃陽台，不慎掃落石頭砸到2樓住戶的露台屋頂，使石頭彈起再砸中藍姓女住戶，造成對方頭部挫傷。謝女不願承認犯行，還指責藍女：「為何不把玻璃屋頂換成鐵製的？」，經新北地院審理，兩人未達成和解，依過失傷害罪判謝女有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。全案仍可上訴。

判決書指出，事件發生於今年1月20日，謝女當時正以「好神拖」清掃陽台，卻不慎將石頭揮掃至2樓，從露台玻璃屋彈起的石頭，便砸中藍女，造成頭部挫傷、大腦創傷性出血。

謝女起初坦承疏失，但又改口辯稱「不知道石頭來源」、「石頭應該不是我家掉下去的」，且她提到藍女雖受傷，卻能參與社交活動，認為對方並沒有受到影響。

藍女同居人蔡男表示，當時他有聽到露台傳來巨大「碰！」的一聲，且走過去查看發現地上有顆石頭，立刻拿出手機往上拍，看到樓上有人拿著好神拖真的在揮掃，便到8樓告知有石頭掉落至自家，還害同居人受傷一事，不料，謝女兒子雖道歉，但謝女與丈夫卻直罵：「為何不把玻璃屋頂換成鐵製的？」

法官透過監視器畫面確認當時情形，影像裡確實有婦人揮掃動作，且因為8樓陽台的構造設計是半開放的，再加上2樓露台玻璃屋明顯有撞擊痕跡，確認謝女犯行，但兩人未達成和解，依過失傷害罪判謝女有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。全案仍可上訴。

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