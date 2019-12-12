只為移車...她一巴掌打掉鄰居隱形眼鏡　瞎扯「是她自己眼睛紅紅」　

▲女子要求鄰居移車竟摑掌，造成對方左眼挫傷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／新北報導

張姓女子與鄰居陳姓女子因為移車問題發生爭執，張女心生不滿竟出手爆打陳女臉部，造成對方隱形眼鏡掉落，左眼挫傷。經新北地院審理後，依照傷害罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，張女於2018年12月28日早上11點多，見陳女車輛停放在她家前面，便按鈴要求對方將車子移走，孰料，她看到陳女男友先下樓後，竟出手抓住對方男友的衣領，陳女見狀立馬徒手撥開張女的手，兩人因而起了爭執。張女賞對方一巴掌，造成陳女隱形眼鏡剝落，且驗傷結果顯示左眼明顯有挫傷。

張女坦承因移車問題有發生爭執，卻矢口否認自己傷害對方的行為，還辯稱：「我沒有碰到她（陳女）」、「是她自己眼睛紅紅，就說是我打她」，並表示當時按電鈴時，陳女回應的態度很兇，是陳女男友下樓要移車時不斷靠近自己，才會伸手抓住男子圍巾，還被推倒在地。

陳女在警詢中提到，自己當時是在3樓住家內聽到1樓有爭吵的聲音，趕緊下樓查看，不料，看到張女一邊大聲咆哮一邊抓著她男友領子，便上前撥開對方手大喊：「動什麼手」，不料，竟被不滿的張女揮巴掌，導致她的隱形眼鏡當場掉落，左眼挫傷且有異物疼痛感。經新北地院審理，認為張女僅是希望鄰居移車竟失手傷害對方，依照傷害罪判判拘役30日，得易科罰金3萬元。

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