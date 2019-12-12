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走私安非他命600公斤！台日合作破跨國運毒集團　九州海域攔船逮4嫌

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▲▼遠離毒品誘惑，活出精彩自我！（示意圖／Pixabay）

▲警方11日透過台日合作查獲「安非他命600公斤」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

刑事警察局於昨（11）日破獲一起毒品走私案！由南部打擊犯罪中心的偵查第八大隊偵二隊、國際刑警科與日本警方共同偵破此案，在日本熊本縣海域攔截船隻，當場查獲第二級毒品安非他命600公斤，追捕共8名嫌犯，國籍分別是4名台籍、4名日籍，而台日警方將持續追查運毒集團相關犯案人士。

偵查第八大隊偵二隊先前接獲線報指出，43歲的黃姓男子正計畫組織跨國運毒集團，打算要走私毒品，警方收到消息後立刻偵辦。透過數月的跟監與蒐證，警方發現黃男密集搭機前往日本地區，於是聯絡台灣駐日本代表與日本警方合作，成立專案小組，經過進一步調查發現，除了黃男，還有68歲的洪男、陳男以及38歲的孫男，皆有涉及本案。

專案小組於11日上午查到洪男、陳男2人與日本船員一同從九州宮崎縣漁港出發，便到附近等待時機成熟，直接出面攔截該船隻，當場查獲第二級毒品安非他命共600公斤，並逮捕4名嫌犯，持續追查運毒集團是否有相關共犯在內，詳細案情仍有待台日警方釐清。

對此，警方呼籲民眾切勿運輸毒品，若運輸第二級毒品可被判處7年以上有期徒刑，得併科最高新台幣1000萬元罰金。接觸毒品對自己、他人身體、心理皆有嚴重危害，還有可能會觸犯毒品危害防制條例規定而受罰，讓毒品毀一生，得不償失。


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