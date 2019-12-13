退出《中導條約》後 美首度解禁試射中程導彈

▲今年8月18日，美軍在聖尼古拉斯島試射陸基中程巡弋飛彈。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

根據美國「五角大廈」消息，美國於周四(12日)上午在加州范登堡空軍基地試射了曾被《中導條約》禁止的常規配置中程彈道飛彈。飛彈在飛行500多公里後，墜落公海。這次測試所收集的資料和經驗，將對美國防部中程導彈的未來發展帶來影響。

這是美國自退出《中導條約》(Intermediate-range Nuclear Forces Treaty)以來，首度試射中程彈道飛彈。之前在8月18日，美方也試射了射程超過500公里的陸基巡弋飛彈。 對此，俄羅斯方面曾多次表示，美國試射的中程導彈屬於《中導條約》所禁止的武器，俄方將作出對等回應。

俄羅斯總統普丁曾表示，美國在《中導條約》失效後第16天就試射陸基巡弋飛彈，明顯不是「即興演出」，而是早有預謀的行動。

根據前蘇聯和美國於1987年簽署的《中導條約》，兩國不再保有、生產或試驗射程在500公里至5500公里的陸基巡弋飛彈、及其發射裝置。由於美國率先撕毀條約，該條約於今年8月2日起正式失效，美俄雙方相互指責對方應為條約失效承擔責任。

《中導條約》失效後，美俄於2010年簽署、旨在限制兩國擁有核彈頭數量的《新削減戰略武器條約》，目前已成為兩國之間唯一的限武條約。