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200清潔隊員擠蔡英文競總氣喊：要身份、安全和工會

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▲▼全國環保公務機關總工會「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲清潔隊員「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者許展溢／台北報導

全台各地約200名清潔隊員今（11日）前往總統蔡英文全國競選總部氣喊，多年來大家就像個孤兒，生命及諸多權益不被重視，提出3大訴求「要身份、要安全、要工會」，要已執政4年的小英別再拖。

全國環保公務機關總工會（全環總）發起「要身分要安全不要講幹話」行動，11月27 日前往國民黨總統參選人韓國瑜高雄競選總部提出訴求。全環總說明，今天到蔡英文總部要他們馬上回應並解決清潔隊員至今沒有編制身分淪為法外孤兒的情況。

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▲▼全國環保公務機關總工會「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼清潔隊員高喊要政府不要講幹話、不要打屁，要重視他們的生命及權益。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼全國環保公務機關總工會「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

全環總理事長蘇家源痛訴，每當跨年、選舉造勢或天災地變，還是登革熱後，需要善後，大家才會想到底層的清潔隊員，且藍綠惡鬥多年，勞動條件總被犧牲，至今連專法都沒。他接著直指，全台清潔隊員約3萬3千名，統計2015至2017年，就有84人死亡，其中53人是在執勤中死亡，平均每年就有4人死亡。

擠在蔡英文總部前的清潔隊員們大喊「沒人疼，只有自己拼」，並說蔡英文曾針對勞工權益要民眾去找自己的老闆，但今天他們就是要來選老闆、找老闆，因為老闆照顧自己員工很應該。

▲▼全國環保公務機關總工會「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲全台各地約200名清潔隊聚集在蔡英文競總前抗議。（圖／記者徐斌慎攝）

新北市環境保護局公會理事長許效溢以新北市舉例，有4百多萬人口，但清潔隊員只有約 5千2百位，人人壓力都很大，所以要來找老闆，訂出一致的管理制度，也痛批環保署說過有編救助金，但卻要人死了才有，手斷腳斷都沒，且到現在有些偏遠地區，隊員都無法週休二日。

台中市環境保護局工會理事長趙乙澤表示，政客要有誠信，對隊員要求的錢、假、休息、健康和安全必須重視。台北市環境保護局工會理事長蔣萬金怒批，多年來不爽沒身分，不管6都、3市還是198個鄉鎮，勞動條件不一，中央不能任由縣市首長有權利胡作非為，中央應設專區讓市民有時間好好丟垃圾，隊員有充裕時間為市民服務，避免再有死傷事件。

▲▼全國環保公務機關總工會「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲清潔隊員提出要身份、安全和工會3大訴求。（圖／記者徐斌慎攝）

清潔隊員提出3大訴求如下：

1、清潔人員的身份立法、不再是編制外的孤兒。
2、與全環總共同設置法定職安會議機制。
3、修法保障產業工會的會務公假應比照企業工會。

▲▼全國環保公務機關總工會「不當法外孤兒！ 不要玩命收垃圾！總統候選人不要說幹話！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲莊瑞雄表示，蔡英文近期會針對清潔隊員訴求做公開回應。（圖／記者徐斌慎攝）

蔡英文競總副總幹事兼發言人莊瑞雄代表出面表示，針對隊員的要安全、身份和工會，前2項是政府本來就要做的，且是刻不容緩，但第3項因牽涉產業太廣，若不溝通對產業衝擊會很大，並表示，針對今天訴求，蔡英文近期會作公開回應。

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