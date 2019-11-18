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新豐掩埋場10天燒8次！「無差別式人體清淨機」　新竹人都怒了

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▲新豐掩埋場起火　消防初判：沼氣引起垃圾自燃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新豐掩埋場連燒多日，空氣汙染嚴重讓新竹地區居民大喊受不了。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐掩埋場9日午間發生火警，當時連燒數日後短暫滅火又死灰復燃，截至18日為止大小復燃共8次，加上近日東北季風影響，讓空汙南移至新竹市，根據行政院環保署網站的AQI值顯示，新竹地區已連續多日破百、呈現橘燈警示，也讓新竹人苦不堪言。

▲新豐掩埋場起火　消防初判：沼氣引起垃圾自燃。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲消防局出動怪手開挖，將悶燒的餘火撲滅，避免再度復燃。

新豐鄉的垃圾掩埋場自燃已是「常態」，以2019年為例，3、4月間的自燃，經消防局滅火後還有4次小復燃，11月9日新豐掩埋場再度發生大型自燃，這一次的火勢來得快速又猛烈，濃厚黑煙就像電影裡黑魔法一樣直竄天際，除了新豐地區，連南寮地區都可以聞到惡臭，雖經消防局緊滅火後，掩埋場仍再於11日、12日、13日、15日、17日復燃共8次。

▲新豐掩埋場起火　消防初判：沼氣引起垃圾自燃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲掩埋場的廢物深埋在地底，在地底的缺氧環境下，這些有機廢物會給降解，產生掩埋沼氣。

新竹地區在行政院環保署的空氣品質監測網中，一連多日AQI都黃燈甚至橘燈，混濁的空氣，讓新竹人抱怨連連。新竹縣消防局表示，掩埋場的廢物深埋在地底，在地底的缺氧環境下，這些有機廢物會給降解，產生掩埋沼氣，並會慢慢釋出，由於沼氣的主要成分是甲烷，約占所產生的各種氣體的60%-80%，只要與適量空氣混合後即可燃燒，所以掩埋場起火的原因中，有超過6成都是「沼氣自燃」。

因為起火容易、燃燒快速且撲滅困難，消防局也正與環保局研議如何解決「常態自燃」的困境，除了消防局先出動怪手開挖，將悶燒的殘餘火苗撲滅外，環保局後續將規劃「垃圾分區」，避免一旦自燃後火勢快速蔓延及殃及池魚。

▲新豐掩埋場起火　消防初判：沼氣引起垃圾自燃。（圖／記者陳凱力翻攝）

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