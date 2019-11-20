10萬人口每天垃圾量高達60噸　花蓮市加強破袋稽查落實減量

▲▼清潔隊加強破袋稽查，希望市民做好垃圾分類，降低每日的垃圾量。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市現有垃圾掩埋場已達飽和狀態，並在七年前就已封場不再掩埋垃圾，為落實垃圾減量，花蓮市清潔隊連日來加強破袋稽查的工作，希望市民做好垃圾分類，降低每日的垃圾量，同時在交付家庭廚餘前務必要將水分瀝乾，以減少垃圾車清運負擔及後續處理成本。

清潔隊連日來機動性執行破袋稽查的工作，在稽查的過程中發現有民眾將廚餘混入垃圾裡，或是將可以資源回收的物品與垃圾混雜一起，以致垃圾量增加，也造成隊員的工作負擔。「最近送到利澤焚化的垃圾一直被退運，非常傷腦筋…」清潔隊長吳慶展說，就是因為有些民眾未能落實垃圾分類造成花蓮市垃圾清運的工作大受困擾，因此清潔隊加強稽查，希望透過破袋的行動，能提醒民眾做好垃圾分類。

由於受到非洲豬瘟疫情影響，花蓮縣政府於在今年一月十日宣布禁止廚餘養豬，一夕之間，廚餘從可回收再利用的有用資源變成無用的廢棄物，其後端處理也造成各鄉鎮市公所極大的困擾。

台灣地狹人稠，垃圾的產出量隨著經濟的發展呈現日益增多的趨勢，垃圾量早已超出環境所能承受的負荷，所以垃圾問題一直以來都是各縣市頭痛的問題。花蓮市有十萬三千多的人口數，但每天產生的垃圾量卻高達六十噸，負擔非常大，市公所希望市民能遵守規範，包括使用透明垃圾袋，讓稽查人員便於檢視，做好垃圾分類進而讓垃圾減量，同時針對廚餘也能先把水分瀝乾，再交付給清潔隊員。

▲民眾將廚餘混入垃圾裡，或是將資源回收的物品與垃圾混雜一起，以致垃圾量增加。



市長魏嘉賢表示，由於面臨垃圾場飽和的問題，包括花蓮市在內的多個鄉鎮均將垃圾運往宜蘭縣利澤焚化廠進行最終處置，但也因為受制於焚化廠垃圾收受量的限制、運送路途遙遠及颱風天候狀況不佳時必須停運等諸多因素，使得宣導並落實資源回收的工作更顯重要。

▲民眾將廚餘混入垃圾裡，或是將資源回收的物品與垃圾混雜一起，以致垃圾量增加。



垃圾分類宣導數十年，但仍有不少人不知道如何區分，其實垃圾區分為一般垃圾、資源垃圾及廚餘等三大類，一般垃圾是指除了資源垃圾及廚餘外不可回收的廢棄物，而資源垃圾則是指可以回收再利用的廢棄物，包含有紙類、鐵類、鋁類、玻璃類、塑膠類等。這些物品回收後可以經過分解再製成新產品，或者經過清潔、處理之後再出售，相對於傳統遺棄的方式，落實資源回收可以預防浪費有潛在利用價值的資源。



垃圾分類資源回收是國家政策，吳慶展隊長強調，在破袋稽查的過程裡，若仍發現未依規定做好垃圾分類者，將依違反廢棄物清理法第十二條第一項及一般廢棄物回收清除處理辦法第四條第一項的規定，依同法第五十條第二款的規定處以新台幣一千兩百元至六千元罰款，請民眾配合，以免荷包失血。