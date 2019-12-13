40噸椪柑外銷印尼馬來西亞　東勢果菜市場舉行封櫃啟運儀式

▲台中椪柑外銷40噸至印尼、馬來西亞，13日於東勢果菜市場舉行封櫃啟運儀式。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

打通台中椪柑外銷市場！台中市政府農業局持續拓展外銷訂單，2019年截至目前，椪柑外銷量已超過700公噸，較去年增加240公噸，成長達52%，外銷地點橫跨新加坡、汶萊、印尼、馬來西亞、日本、加拿大等國，其中中斷2年的印尼市場，今年也重啟外銷，預計出口達100公噸，13日40公噸椪柑在東勢果菜市場封櫃啟運至印尼、馬來西亞，希望將優質農產行銷國際。

東勢區農會13日在東勢果菜市場舉辦封櫃啟運記者會，將出口至印尼與馬來西亞各20公噸椪柑。農業局表示，經過幾年努力爭取及輔導農會取得GLOBAL G.A.P 、ISO22000包裝場國際認證，過去中斷2年的椪柑印尼市場今年也重啟，加上新加坡、馬來西亞、汶萊、日本、加拿大等國的訂單，外銷訂單已經超過700公噸，目標1000公噸以上。

▲台中椪柑外銷印尼、馬來西亞，40噸封櫃啟運。

農業局指出，台中市椪柑種植面積約1400公頃，主要產自東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域，為台灣椪柑重要產區，目前外銷椪柑產地收購價格已超過每公斤30元，較去年每公斤約增加5元，增加農民收益。市府將持續媒合及協助農民團體外銷台中農產品，拓展國際市場。

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