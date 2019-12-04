椪柑外銷比去年多一半　盧秀燕大力行銷：養顏美容攜帶方便

▲盧秀燕一一把椪柑裝入禮盒。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後認為兩岸關係緊張，恐影響農產品外銷，因此積極尋找日本等替代國家，去年椪柑外銷量460噸，今年高達720噸，成長56%，4日上午完成20噸椪柑封櫃外銷日本的作業，盧也擔任起最佳推銷員，她說，椪柑含有豐富維它命C，養顏美容，易於攜帶，她車上和辦公室都常放，隨時都吃得到。

▲盧秀燕協助農民，行銷包括日本等6個國家。（圖／記者鄧木卿攝）

上午的封櫃作業包括立委江啟臣，市議員冉齡軒、賴義鍠，農業局長蔡精強，多名農會總幹事及裕毛屋公司等人出席。

▲盧秀燕等人在貨櫃前合影。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，近2年來兩岸關係比較緊張，因此市府輔導農會，把通路轉到新南向或是其他歐美國家，今天就是外銷到日本，不只日本，也外銷到加拿大、新加坡、印尼、汶萊和馬來西亞等，能外銷日本，代表台中水果品質非常好，因為日本的檢疫標準非常嚴格，還好大家團結一致，去年椪柑外銷460噸，今年高達720噸，增加260噸，成長56%，她期盼明年能增至1千噸。

▲盧秀燕親切和出席人員握手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

盧強調，她都親自出席各種農產品行銷活動，協助農民不是喊口號，而是要實際動作，政府用好價錢、找通路來改善農民生活，這才叫拚經濟，她也強力推銷椪柑的好處，養顏美容、維他命豐富、抗氧化、幫助消化，她以自身為例，切水果太麻煩，所以都在辦公室或是車上放幾顆柑橘，易於保存，方便攜帶。

農業局表示，台中椪柑產期在11至12月，種植面積1千4百公頃，年產量2萬7千公噸，主要產地在豐原、石岡、新社、東勢、北屯等地，今年產地收購價每公斤30多元，比去年多7元，預計可為農民增加約9千萬元收益。

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