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航空公司破產歇業「旅遊不便險可能不賠」！產險業者：兩種情況釐清保單理賠範圍

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▲▼遠東航空,遠航倒閉,遠航MD-82型客機落地滑行。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空公司無預警停業，民眾投保旅遊不便險要看保險公司條款如何訂定。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

遠東航空長期營運虧損，無預警於13日起停止一切飛航營運，衝擊上千名乘客旅遊行程，引起民眾討論旅遊不便險是否可以理賠。金管會保險局說明，大多數產險公司可能不賠，不過產險業者說明，保戶仍要回頭看公司條款如何訂定，釐清自己的權益，還是可以依保單內容獲得理賠。

民眾購買機票、確定旅遊行程後，卻遇到航班延誤或取消，如果有投保旅遊平安險、不便險，或旅遊綜合險，遇到這些狀況時，多半都可以向保險公司申請理賠。

保險局提醒，投保旅遊不便險，若「班機延誤」則不會啟動理賠，因為這項通常要入海關幾小時延誤後才會啟動；而至於「旅程取消」項目，大多數產險公司的條款中，將航空公司破產或歇業列為除外責任，因此有可能不會理賠，但最後可否理賠，還是要依據各產險公司的條款中規定。

對此，兆豐保險表示，保戶因遭遇班機延誤或取消的不便，可以參考兩種情況釐清是否符合保險公司的理賠範圍。以兆豐保險在遠東航空停止飛航的理賠為例，第一，由台灣出發班機，因航空公司事件導致班機延誤或取消，且於原定班機起飛4小時內無其他空中運輸工具可供其搭乘；第二，旅程中或回國班機延誤或取消。此兩種情況皆符合兆豐保險的理賠範圍。

兆豐保險指出，若符合理賠條件，即可透過官方網站或App，填寫理賠申請書進行申請理賠手續。公司將依約給付保險金，如個人旅行綜合保險金額為5000元；樂遊個人旅行綜合保險金額為5000元或8000元。相關理賠和權益以實際購買保單契約內容為主。

不過，在遠東航空停止飛航營運公告後，旅客這時才投保旅行不便險，那麼班機延誤／取消的慰問金就不予理賠。此外，若民眾僅有信用卡贈送的旅行不便險，就必須另外查閱信用卡的保險金額及理賠申請方式，因為有可能與產險業者推出的不便險保單內容不同。

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