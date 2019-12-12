七七行館案劉政池判刑1年2月定讞　前陽管處長無罪遭撤銷發回

▲七七行館遭拆除。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前陽明山哥國家公園管理處處長蔡佰祿，包庇前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，於陽明山別墅「七七行館」內挖掘地下室，涉嫌貪汙等罪，一審均判有罪，二審改判劉政池犯2年與4月，蔡佰祿等公務員均無罪。案經上訴，最高法院12日將劉政池先行定讞1年2月，另外蔡佰祿等人無罪部分均撤銷發回更審。

判決指出，劉政池1998年間取得北投泉源路的國有地使用權，籌備興建「七七行館」。2000年間，劉政池透過時任立委的哥哥劉政鴻，順利取得建照。而後劉政池將行館擴建成溫泉會館，2004年間找來包商將行館前方的國有地下挖，並購買12個貨櫃埋入地底後打通，打算蓋停車場。但因遭查獲、施工糾紛等狀況，劉政池改將相鄰國有地上均剷除原有樹木，鋪設草皮、地磚和灑水設備，成了行館大花園。總計劉政池占用國有地地上總面積1453坪、地下總面積106坪。

案經士林地檢署於2013年9月間查獲，並雇工開挖，當場挖出埋在地底的12個大型貨櫃屋，畫面震驚社會，另外檢方也查出陽明山國家公園管理前處長蔡佰祿等多名公務員，涉嫌包庇劉政池違法開挖。全案偵查終結後，檢方依照竊佔、違反水土保持法、誣告、公司法、偽造文書等罪嫌，起訴劉政池、蔡佰祿等人。

一審認定劉政池違反水土保持法，判刑2年3月，蔡佰祿則被依圖利罪判刑6年，其餘涉案公務員陽管處前官員李姓、謝姓，均判刑2年7月。劉政池妹妹、女兒等人被控涉公司法，一審均判無罪。二審則改判劉政池犯2年與4月，4月部分得易科罰金12萬元；另外陽管處涉案官員部分均改判無罪。劉政池妹妹、女兒等人被控涉公司法，二審也都判無罪，先行確定。

全案再上訴第三審，最高法院12日做出部分駁回、部分發回的判決，最高法院將劉政池涉犯一個「違反水土保持法」部分先行定讞，判刑1年2月，劉政池將發監執行。另外他犯下另個「違反水土保持法」、刑法「使公務員登載不實罪」部分，則撤銷發回更審。另外蔡佰祿等3名公務員無罪部分，也撤銷發回更審。

