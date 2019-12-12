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全台首賣「郵輪旅遊綜合險」保單內容曝光！兆豐保險5項獨家保障…醫療轉送費賠300萬

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▲郵輪，郵船，輪船，旅行，旅遊，度假。（圖／pixabay）

▲台灣首張「郵輪旅遊綜合保險」出爐了！（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

金管會10日核准兆豐保險申請的「郵輪旅遊綜合保險」，是全台首張承保郵輪旅遊所有不便及意外的新型態保單。兆豐保險表示，因察覺到郵輪旅遊所面臨的風險，不在一般旅遊不便保險的保障範圍內，因此，這張「郵輪旅遊綜合保險」商品內含5項較特別的獨家保障。

保險局副局長張玉煇表示，兆豐保險推出的「郵輪旅遊綜合險」是新型態保險商品，主要針對消費者採用郵輪旅遊需求設計，內容涵蓋郵輪旅遊途中的風險保障，包括輪船旅遊、旅平險和海外救助等套裝行程。

▲郵輪，郵船，輪船，旅行，旅遊，度假。（圖／pixabay）

▲「郵輪旅綜險」的第三人責任險，像是不小心弄髒他人衣物，或小孩弄壞郵船上的藝術品、設施等導致第三人受傷死亡或財務受損，都可以申請理賠。（圖／pixabay）

根據保單承保郵輪旅遊的10大保障內容，包括如第三人責任險、旅行文件損失、行李損失、行李延誤、旅程取消、旅程縮短、旅程延誤、郵輪假期保險、遊輪緊急衛星電話費用、海外急難救助費用等。

兆豐保險指出，不論郵輪公海遊、海陸遊（多點靠港）或海空聯營套裝遊（Fly Cruise），如因天氣惡劣、罷工等因素致旅程延誤、取消或縮短皆可獲得保障；郵輪（Cruise）也明確納入公共交通工具定義，因應各種郵輪旅遊方式，周全旅行不便保障。

▲兆豐保險「郵輪旅遊綜合保險」獨特內容。（圖／兆豐保險提供）

▲兆豐保險「郵輪旅遊綜合保險」獨特內容。（圖／兆豐保險提供）

由於郵輪旅遊結合了海上住宿、航行，以及靠港後的岸上觀光行程，相較於一般搭飛機出遊，郵輪具有不一樣的旅遊特性。兆豐保險研發保單時，也規劃出5項較特別的獨家保障：第一，考慮旅客搭乘郵輪時，最擔心遇到天候惡劣或海象不佳，導致旅程的延誤、縮短或取消靠港，最高理賠20萬元。第二，岸上觀光因大眾運輸工具的延遲，使得未能及時登船，衍生出額外住宿或交通接駁費用，最高理賠5萬元。

兆豐保險表示，郵輪在海上航行時，彷彿是個封閉空間，因故需使用對外聯繫的衛星電話或需搭乘醫療直升機轉送，費用都相對昂貴。因此，第三項保障是，在郵輪上需要緊急醫療轉送（含空中運輸）最高理賠300萬元，一般旅遊綜合險多為50萬元以下。第四，緊急衛星電話最高1萬元。第五，同行夥伴因重大傷病、死亡導致旅程縮短或取消，最高理賠20萬元。

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