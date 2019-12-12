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實現台南健康慢活在地老化　成大醫院、台南護專攜手合作

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▲合作協議在國立成功大學張俊彥副校長見證下，由成大醫院李經維副院長代表沈孟儒院長，與台南護專黃美智校長共同主持簽約儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲合作協議在國立成功大學張俊彥副校長見證下，由成大醫院李經維副院長代表沈孟儒院長，與台南護專黃美智校長共同主持簽約儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南護理專科學校與成大醫院，12月11日簽署合作備忘錄，將以醫療提供及照護為特色的兩個國立機關及學校，拉在一起攜手合作，結合台南在地濃厚文化的慢活特色，規劃創造優質快樂健康的生活環境，提供銀髮族舒適健康便捷的醫療照護，實現台南健康慢活、在地老化。

合作協議在國立成功大學張俊彥副校長見證下，由成大醫院李經維副院長代表沈孟儒院長，與台南護專黃美智校長共同主持簽約儀式。成大醫院院長室團隊林志勝副院長、柯文謙副院長、楊宜青醫務秘書及臨床醫學研究中心劉秉彥主任、護理部張瑩如主任，與台南護專李易駿副校長、研究發展處張素嫺主任，一同見證此一友好合作關係的展開，雙方未來將在實質面有密切的合作。

請繼續往下閱讀...

今年台南護專以「閃耀南護 深耕躍升 長照領航」獲教育部校務發展特色躍升計畫補助，連續5年、每年2000萬。黃美智校長表示，在此經費挹注下，台南護專將以護理專業照護為基礎，發展長期照護為特色，提升專業教育、學術交流、基礎研究、臨床照護與長期照護之質量，更希望與聲譽卓著的鄰近醫學中心--成大醫院積極合作，藉助成大醫院高水準的醫療照護環境、強大的學術研究能力，以及地方經營的經驗，共同推展對地方的願景，因而促成此次兩院校的合作關係。

成大醫院李經維副院長指出，成大醫院是南部唯一的國立大學醫學中心，一直堅守著這份責任與目標，朝著當初設立的宗旨目標：提供臨床教學實習、促進醫學之研究發展、提供完善之診療服務、協助地區醫療單位之發展、辦理各類醫療人員繼續教育而不斷努力。

▲合作協議在國立成功大學張俊彥副校長見證下，由成大醫院李經維副院長代表沈孟儒院長，與台南護專黃美智校長共同主持簽約儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

成大醫院去年獲行政院核准設立老人醫院，在沈孟儒院長的帶領下，未來老人醫院將成為探討高齡者最適醫療及照護模式的極佳場域，作為高齡健康照護的示範與教育中心；同時藉由智慧化醫院結合建築內高齡醫藥的研究的連結，接軌長照2.0，從高齡機能障礙的預防及出院後與社區及居家做介接的探討與實作，將負起國家對高齡長者照護體系的政策與研究發展責任。高齡與長期照護，將會是成大醫院與台南護專合作上的一大亮點。

黃美智校長表示，台南護專在地深耕67年，培育了無數護理專業優秀人才，近幾年更開設老人服務事業科及化妝品應用科，因應台灣面臨超高齡社會之長期照護需求，結合三科特色進行在地基層服務，除中西區和順里、永華里、歸仁區七甲里等外，也與新化財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇附設台南市私立天壇老人養護中心產學合作服務，深受地方民眾好評。

此次簽約合作呼應了教育主管機關、地方政府及社區里民，產、官、學各界的期盼，以醫療提供及照護為特色的2所院校能攜手合作，提供銀髮族舒適健康便捷的醫療照護，使健康慢活、在地老化的理想能在台南地區實現。

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