蛋糕硬塞新娘還崩潰砸酒瓶　新郎恐怖暴走網狂勸：趕快離婚！

▲新郎的失控行為在網路上引起討論。（圖／翻攝自Facebook／Leylam）

記者李振慧／綜合報導

大喜之日應該要開開心心的，國外卻有一名新郎在婚禮上頻頻暴走，不但硬塞蛋糕進新娘嘴裡，又從客人手中搶走香檳、當眾暴怒摔到地上，誇張的行為除了讓在場賓客全都嚇傻，新娘也非常尷尬，讓許多網友觀看後紛紛勸新娘趕快和他離婚。

這支令人尷尬的婚禮影片近來在網路上流傳，有媒體指出，事件很有可能是發生在亞塞拜然共和國(Azərbaycan Respublikası)。影片中可看到，這名被網友認為是有史以來最不快樂的新郎，和新娘要切蛋糕時，一時沒有拿穩導致手上的蛋糕刀落地，他便一臉不爽地站在原地、等著其他親友幫忙撿起刀。

新郎總算把蛋糕切好後，餵食新娘的動作也十分粗魯，等於是硬把蛋糕塞進對方口中，眼看婚禮即將完成，一旁賓客幫忙開好香檳要慶祝時，他又一把將香檳搶走，到手後便失控亂撒，一氣之下還直接摔在地上，嚇壞原本在附近開心觀禮的小朋友們，最後連擺放蛋糕的桌子也被砸壞。

影片自從11日在臉書上被分享後，點閱次數已經超過535萬次、2.9萬人按讚、3.8萬人分享，新郎的奇葩行為讓4.2萬網友留言，「這個人的精神狀態不太好嗎」、「他好粗魯，感覺以後可能會家暴」、「我才不會願意把女兒嫁給這種人」，更多人呼籲新娘最好趕緊離婚，可惜目前無法進一步得知這對新人的相關訊息。