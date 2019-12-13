25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

▲侯男因為患有精神疾病所以跳樓輕生，沒想到卻傷及無辜。（示意圖／取自Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

四川省眉山市一處社區今年發生一起駭人悲劇，年僅25歲的侯姓男子因為患有思覺失調症，抑鬱狀態下便跳樓了結生命，不料卻砸中正在散步的祖孫，導致3人一同身亡。祖孫倆的家屬無法原諒侯男奪走2人寶貴性命，於是向對方親人提告。這起案件於本（12）月初開庭審判，認定侯男爸媽必須賠償152萬元人民幣（約新台幣658萬元）人身損害，為自己兒子的行為付出代價。

綜合陸媒報導，侯男2016年就確診患有思覺失調症，並且於江蘇省一間醫院治療10多天。醫師在其出院時特別囑咐，患者可能會出現自殺、衝動、傷人等難於意料的意外，請加強監護；另外，平時也必須服用治療此症的藥物。沒想到今年6月1日，侯男就在住家處縱身跳樓，當場砸中樓下正帶著3歲孫子小陳（化名）散步的張容（化名）。

▼正在社區散步的祖孫不幸遭砸喪命。（示意圖／取自pixabay）

意外造成侯男和小陳當場慘死，張容則在送醫搶救6天後宣告死亡。張容丈夫、小陳父母無法諒解侯男奪走親屬無辜送命，以及侯男父母未將他們兒子的情況告知社區和其他人，於是一狀告上法院，要求利用侯男的遺產來賠償張容和小陳人身損害，遺產賠償不足部分就由侯男爸媽承擔，社區管委會則需承擔20%的補充責任。

今年12月初，東坡區法院開庭審理這起案件，法庭上，侯男爸媽沉默不語神色低落；張容和小陳的家屬則相當傷心，一提及案情便激動落淚。雙方爭議的焦點在於侯男的侵權行為，應該由誰承擔責任？據悉，侯男爸媽帶著侯男的表弟及公司同事作為證人，希望證明兒子在跳樓前並無特別異常，家屬已盡到監護責任。

▼爸媽認為孩子應該已經無礙，不料卻還是發生憾事。（示意圖／取自pixabay）

侯男爸媽也說，兒子在意外發生前十幾天，精神狀態確實較差，存在病情不穩定的可能，不過兒子目前已經過世，無法對其事發時的民事行為能力進行鑑定，希望減輕刑責。不過法官認為，從以上事實可證實侯男所患的症狀並未治癒，和醫生所囑咐的注意事項相關，加上從跳樓的行為以及事發現場認定，爸媽必須為兒子自殺行為負責。

法官也稱，管委會不是案件侵權人，因為物業管理公司不清楚侯男患有思覺失調症，所以對此次事故不存在安全管理的義務，不承擔補充責任。法院最終判決，侯男父母必須在判決生效之日起，20天內賠償張容、小陳死亡造成的人身損害共計152萬元人民幣（約新台幣658萬元）。

不少網友看完後留言回應，「侯男父母也是可憐，白髮人送黑髮人，還要替兒子的死負責」、「應該讓孩子在醫院待著會比較好」、「這樣的判決雖然公平合理，卻也可能導致侯男爸媽走上絕路...」；也有人說，「害死無辜的人就該賠償啊，不能因為有病就殺人吧？」、「監護人真的該負責，既然知道兒子情緒低落，為何不多加關心？」、「社區管委會也是滿衰的，莫名被指控」。

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