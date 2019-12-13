律師稱「張綱維11點說明遠航停飛」　副總一頭霧水：不知是誰…老員工仍力挺

▲遠東航空,遠航停飛,松機遠航整備區13日仍有員工進出。（圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

遠東航空因長期營運虧損，12日宣布無預警停飛，董事長張綱維的傳出早已寫好遺書，讓許多聯繫不上的親友非常擔心。對此張綱維的律師透露，張綱維將在今日11點召開記者會說明。面對公司突然停飛，許多員工都相當錯愕，就連副總都不知情，面對記者詢問相當低調。

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遠東航空12日無預警宣布停飛，更爆出董事長張綱維積欠地下錢莊5億元、留下遺書等消息。由於許多親友都有收到，大家都在勸張綱維冷靜處理。據了解，目前張綱維和律師還有重要幕僚都在討論如何善後，包括員工的權益旅客的權益等等。知情人士指出，遠航透過私人管道告知交通部，承諾今早將發出通知，由張綱維出來面對、說明情況，交通部也有盡力勸說。

就在張綱維召開記者會前夕，遠航員工都相當低調。副總面對詢問表示「我剛剛才來，所以我想可能要先了解一下」。至於稍後張綱維是否會召開記者會？副總也是不知情，反問「律師是誰啊？」

▲遠航副總面對詢問低調說不知道，還要先了解。（圖／記者宋良義攝，下同）

有工作20多年的員工則對公司還是有信心，不擔心停業、相信董事長。不過也有年輕員工表示已經在自主培訓，要替未來轉換跑道做準備。

▼員工透露已經自主培訓，替未來轉換跑道做準備。