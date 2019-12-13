遠航黑色星期五...即起停飛「1008名員工秒失業」　張綱維留遺書後將出面

▲遠航13日起全面停飛，董事長張綱維爆出留遺書後，將出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

3年內第2起航空公司倒閉！繼復興航空後，遠東航空也無預警停業，宣告自2019年12月13日停止一切飛航，頓時全公司1008名員工陷入「年前失業」困境，也導致500名旅客滯留海外。就在民航局下午召開記者會證實遠航財務問題的同時，遠航董事長張綱維突爆出留遺書並稱遭詐騙一事，深夜再度發出通知，將於13日於遠航總公司上午11時對外出面說明。

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▲遠航突爆停業，全公司1008名員工秒失業。（圖／記者林敬旻攝）

遠航無預警閃電停業 1008名員工突年前失業

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

▲遠航對內公告曝光，宣告將於2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠航副總黃育祺指出，目前遠航員工總數有1008位，正積極尋求台北市政府勞動局主管機關來協助處理，站在公司主管部分，一定會努力維護員工及保障員工權益。

▲▼遠航副總黃育祺哽咽，強調會努力維護員工權益，也會妥善安排旅客退票、簽轉事宜。（圖／記者葉南州攝）

但由於遠航未依照規定於60天前通知所屬勞工，已違反《大量勞工解僱法》，北市勞動局長賴香伶第一時間表示，要對張綱維提報限制出境，讓他繼續留在台灣善後，勞動局也預計13日到遠航公司勞檢，調閱相關資料、進行訪談。

董座張綱維突傳遺書稱遭詐騙 墊款近9億元還不夠...只求一死以謝罪

就在下午民航局召開記者會的途中，遠航群組突傳來董事長張綱維的遺書，內容寫道，張綱維對不起大家，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。

▲張綱維突然爆出留下遺書，強調自己被詐騙，只求一死以謝罪。（圖／遠航提供）

不過，《ETtoday新聞雲》記者聯繫上張綱維親近友人，該人士表示，張綱維現在還在台北，外界所傳的債務問題大致與實情相符，張綱維真的很累了也很沮喪，那封「遺書」應該只是抒發情緒，現在親友都在勸他沉澱冷靜。

12日深夜，傳出張綱維和律師還有重要幕僚在討論如何善後，包括員工的權益旅客的權益等等。知情人士指出，遠航透過私人管道告知交通部，承諾明早將發出通知，由張綱維出來面對、說明情況，交通部也有盡力勸說。《ETtoday新聞雲》也獲得張的律師證實，將於13日11點在遠航總公司對外說明。

停業未申請...民航局將開罰遠航300萬、負責人最重關3年

民航局副局長方志文指出，民航局在查核遠航財務時，就有發現遠航多是依賴董事長資金挹注，11日得知遠航短期融資的資金沒有如期繳款，民航局隨即在12日上午召開緊急應變會議，要求遠航來說明，但遠航稱無法聯繫上張綱維，也無法繼續挹注資金，只好停止營運。就目前了解，遠航資金缺口達3000萬。

▲遠航停業未申請，民航局將開罰300萬，負責人也將移送檢調，最重關3年。（圖／記者李毓康攝）

依照民航法規定，航空公司若要停業，應先向民航局申請，文件核可後60日才可停業。民航局指出，若遠航13日起停業，將對其開罰300萬罰鍰，同時針對負責人移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑、併科2億元罰金。

500旅客遭滯留...華信、立榮接手救 13日加開14班加班機、2班放大機型

遠航目前飛航的航線，國際航線有日本新潟、秋田、福島及韓國濟州，兩岸航線有福州、廈門、合肥、太原，國內航線則有松山、台中、高雄飛航金門、馬祖。目前遠航國際兩岸線部分，滯留在外旅客約有500多人，大多屬於團客，民航局表示，這部分已經觀光局督促旅行社協助處理。至於國內航線部分，也已協調立榮、華信增開班次、放大機型協助疏運。

▲遠航無預警停業，民航局協調立榮、華信13日加開班機、放大機型。（圖／民航局提供）

因應遠航13日起停業，為疏運離島旅客，民航局協調立榮、華信規劃加班機，13日台北、台中、高雄總共加開14架次班機，2班放大機型。

旅客氣暈！遠航櫃台湧退票人潮 觀光局令：全額退款、出團後損失旅行社吸收

遠東航空無預警停業造成外界譁然，不少民眾第一時間得知消息趕往機場，希望能辦理退票、退費，遠航櫃台湧進退票人潮。現場有民眾高喊「遠東沒誠意」、「董事長下台」，甚至還發生民眾暈倒狀況。

▲遠航櫃檯湧入民眾退票。（圖／記者崔至雲攝）

觀光局統計，遠航未來預計出團之出境旅客120團，計有3251人；預計回程入境旅客5團，計有157人。觀光局也令，需全額退款、出團後損失旅行社吸收，若消費者有退費爭議，可檢附收據向品保協會申訴。

至於流通在旅客手中的機票怎麼辦？遠航副總黃育祺表示，公司消費者信託專戶裡有1億5000萬餘元現金，加上本票，信託專戶總數共有2.68億元，應足以因應後續退票事宜。

遠航爭議多！近2年挨罰逾5百萬 國際官司成壓垮財務「最後一根稻草」

事實上，遠航成立62年來3度易主，爭議不斷，2007年高鐵開通導致競爭加劇，2008年遠航又遭到掏空，進一步宣布停飛，經過聲請法院同意重整後，在隔年引進樺福集團資金，於2011年復航，2015年重整成功，遠航也恢復正常營運。但近年來，遠航不只常遭交通部民航局開罰，今年5月更曾發生無預警停飛事件。

▲遠航過去爭議多，62年來3度易主，跟租機公司的國際官司敗訴，成壓垮公司財務最後一根稻草。（圖／記者林敬旻攝）

回顧遠東航空歷年來營運情況，發生過飛機滑出跑道、機組調度問題、飛行時間超時、機型老舊、機隊不足等，還因取消過多航班挨罰500萬元，交通部政次王國材更坦言「遠航令人頭痛」。

▲遠航即起停業，大批員工打卡下班。（圖／記者林敬旻攝）

遠航明年起面臨飛機機齡不得超過26年的緊箍咒，生財工具僅剩現有的ATR-72，再加上與租機公司司ALC因合約爭議，國際官司被判一審敗訴，要賠償ALC超過3000萬美元，成為壓垮公司財務的最後一根稻草。

復興航空後...再遇遠航無預警停飛 學者嘆：民航局能做的努力都作了

開南大學空運管理學系主任盧衍良表示，多年來，民航局在遠航的飛安上作出很多監理的努力，財務狀況也一直按月定時和不定時的監控，但比較困難的地方是，業者的資產還大於負債時，儘管可用現金偏低，但法令上政府並不能直接要求業者停業。因此，除非在法制上給予主管機關充分授權，否則，民航局貿然勒令停業可能引發爭議。

遠航復飛以後，體質始終不如國內其他業者，包括資本上一直有資金較少的隱憂，民航局也為此大傷腦筋，其飛安上的狀況不斷，也迫使民航局必須不斷祭出措施加強管理。盧衍良分析，遠航的薪資福利相較於同業明顯較差，人才外流頻繁，舉凡種種，都讓公司經營不善。

盧衍良說，以目前的法令制度，民航局能做的努力大概都作了，後續在維護民眾公共利益確保，協調其他業者接飛離島航線是較重要的環節，其他如機場地勤代理，以及旅行團的簽轉，也都必須透過桃機和觀光局等單位互相協助，讓後續影響降到最低。

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