　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航黑色星期五...即起停飛「1008名員工秒失業」　張綱維留遺書後將出面

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲遠東航空董事長張綱維,遠航。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航13日起全面停飛，董事長張綱維爆出留遺書後，將出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

3年內第2起航空公司倒閉！繼復興航空後，遠東航空也無預警停業，宣告自2019年12月13日停止一切飛航，頓時全公司1008名員工陷入「年前失業」困境，也導致500名旅客滯留海外。就在民航局下午召開記者會證實遠航財務問題的同時，遠航董事長張綱維突爆出留遺書並稱遭詐騙一事，深夜再度發出通知，將於13日於遠航總公司上午11時對外出面說明。

▲遠航停業，1850末班班機機組員抵達公司。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲遠航突爆停業，全公司1008名員工秒失業。（圖／記者林敬旻攝）

遠航無預警閃電停業　1008名員工突年前失業

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

▲▼遠航公告。（圖／讀者提供）

▲遠航對內公告曝光，宣告將於2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠航副總黃育祺指出，目前遠航員工總數有1008位，正積極尋求台北市政府勞動局主管機關來協助處理，站在公司主管部分，一定會努力維護員工及保障員工權益。

▲▼遠航哭了。（圖／記者葉南州攝）

▲▼遠航副總黃育祺哽咽，強調會努力維護員工權益，也會妥善安排旅客退票、簽轉事宜。（圖／記者葉南州攝）

▲▼遠航道歉。（圖／記者葉南州攝）

但由於遠航未依照規定於60天前通知所屬勞工，已違反《大量勞工解僱法》，北市勞動局長賴香伶第一時間表示，要對張綱維提報限制出境，讓他繼續留在台灣善後，勞動局也預計13日到遠航公司勞檢，調閱相關資料、進行訪談。

董座張綱維突傳遺書稱遭詐騙　墊款近9億元還不夠...只求一死以謝罪

就在下午民航局召開記者會的途中，遠航群組突傳來董事長張綱維的遺書，內容寫道，張綱維對不起大家，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。

▲▼張綱維遺書。（圖／遠航提供）

▲張綱維突然爆出留下遺書，強調自己被詐騙，只求一死以謝罪。（圖／遠航提供）

不過，《ETtoday新聞雲》記者聯繫上張綱維親近友人，該人士表示，張綱維現在還在台北，外界所傳的債務問題大致與實情相符，張綱維真的很累了也很沮喪，那封「遺書」應該只是抒發情緒，現在親友都在勸他沉澱冷靜。

12日深夜，傳出張綱維和律師還有重要幕僚在討論如何善後，包括員工的權益旅客的權益等等。知情人士指出，遠航透過私人管道告知交通部，承諾明早將發出通知，由張綱維出來面對、說明情況，交通部也有盡力勸說。《ETtoday新聞雲》也獲得張的律師證實，將於13日11點在遠航總公司對外說明。

停業未申請...民航局將開罰遠航300萬、負責人最重關3年

民航局副局長方志文指出，民航局在查核遠航財務時，就有發現遠航多是依賴董事長資金挹注，11日得知遠航短期融資的資金沒有如期繳款，民航局隨即在12日上午召開緊急應變會議，要求遠航來說明，但遠航稱無法聯繫上張綱維，也無法繼續挹注資金，只好停止營運。就目前了解，遠航資金缺口達3000萬。

▲▼遠東航空,遠航倒閉,遠航MD-82型客機落地滑行。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航停業未申請，民航局將開罰300萬，負責人也將移送檢調，最重關3年。（圖／記者李毓康攝）

依照民航法規定，航空公司若要停業，應先向民航局申請，文件核可後60日才可停業。民航局指出，若遠航13日起停業，將對其開罰300萬罰鍰，同時針對負責人移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑、併科2億元罰金。

500旅客遭滯留...華信、立榮接手救　13日加開14班加班機、2班放大機型

遠航目前飛航的航線，國際航線有日本新潟、秋田、福島及韓國濟州，兩岸航線有福州、廈門、合肥、太原，國內航線則有松山、台中、高雄飛航金門、馬祖。目前遠航國際兩岸線部分，滯留在外旅客約有500多人，大多屬於團客，民航局表示，這部分已經觀光局督促旅行社協助處理。至於國內航線部分，也已協調立榮、華信增開班次、放大機型協助疏運。

▲▼遠航無預警停業，民航局協調立榮、華信加開班機。（圖／民航局提供）

▲遠航無預警停業，民航局協調立榮、華信13日加開班機、放大機型。（圖／民航局提供）

因應遠航13日起停業，為疏運離島旅客，民航局協調立榮、華信規劃加班機，13日台北、台中、高雄總共加開14架次班機，2班放大機型。

旅客氣暈！遠航櫃台湧退票人潮　觀光局令：全額退款、出團後損失旅行社吸收

遠東航空無預警停業造成外界譁然，不少民眾第一時間得知消息趕往機場，希望能辦理退票、退費，遠航櫃台湧進退票人潮。現場有民眾高喊「遠東沒誠意」、「董事長下台」，甚至還發生民眾暈倒狀況。

 ▲▼遠東航空,遠航櫃檯湧入民眾退票,號碼牌。（圖／記者崔至雲攝）

▲遠航櫃檯湧入民眾退票。（圖／記者崔至雲攝）

觀光局統計，遠航未來預計出團之出境旅客120團，計有3251人；預計回程入境旅客5團，計有157人。觀光局也令，需全額退款、出團後損失旅行社吸收，若消費者有退費爭議，可檢附收據向品保協會申訴。

至於流通在旅客手中的機票怎麼辦？遠航副總黃育祺表示，公司消費者信託專戶裡有1億5000萬餘元現金，加上本票，信託專戶總數共有2.68億元，應足以因應後續退票事宜。

遠航爭議多！近2年挨罰逾5百萬　國際官司成壓垮財務「最後一根稻草」

事實上，遠航成立62年來3度易主，爭議不斷，2007年高鐵開通導致競爭加劇，2008年遠航又遭到掏空，進一步宣布停飛，經過聲請法院同意重整後，在隔年引進樺福集團資金，於2011年復航，2015年重整成功，遠航也恢復正常營運。但近年來，遠航不只常遭交通部民航局開罰，今年5月更曾發生無預警停飛事件。

▲遠東航空,遠航。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航過去爭議多，62年來3度易主，跟租機公司的國際官司敗訴，成壓垮公司財務最後一根稻草。（圖／記者林敬旻攝）

回顧遠東航空歷年來營運情況，發生過飛機滑出跑道、機組調度問題、飛行時間超時、機型老舊、機隊不足等，還因取消過多航班挨罰500萬元，交通部政次王國材更坦言「遠航令人頭痛」。

▲遠航停業，大批員工打卡下班。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航即起停業，大批員工打卡下班。（圖／記者林敬旻攝）

遠航明年起面臨飛機機齡不得超過26年的緊箍咒，生財工具僅剩現有的ATR-72，再加上與租機公司司ALC因合約爭議，國際官司被判一審敗訴，要賠償ALC超過3000萬美元，成為壓垮公司財務的最後一根稻草。

復興航空後...再遇遠航無預警停飛　學者嘆：民航局能做的努力都作了

開南大學空運管理學系主任盧衍良表示，多年來，民航局在遠航的飛安上作出很多監理的努力，財務狀況也一直按月定時和不定時的監控，但比較困難的地方是，業者的資產還大於負債時，儘管可用現金偏低，但法令上政府並不能直接要求業者停業。因此，除非在法制上給予主管機關充分授權，否則，民航局貿然勒令停業可能引發爭議。

遠航復飛以後，體質始終不如國內其他業者，包括資本上一直有資金較少的隱憂，民航局也為此大傷腦筋，其飛安上的狀況不斷，也迫使民航局必須不斷祭出措施加強管理。盧衍良分析，遠航的薪資福利相較於同業明顯較差，人才外流頻繁，舉凡種種，都讓公司經營不善。

盧衍良說，以目前的法令制度，民航局能做的努力大概都作了，後續在維護民眾公共利益確保，協調其他業者接飛離島航線是較重要的環節，其他如機場地勤代理，以及旅行團的簽轉，也都必須透過桃機和觀光局等單位互相協助，讓後續影響降到最低。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
快訊／張綱維明日要出面！　律師證實了
壞壞能撐多久？醫痛揭「3條件中1個」＝你早洩了　30%台男都
高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀：不知丈夫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公務員家庭出身！房地產跨足航空　「神祕救世主」張綱維玩壞遠航

遠航黑色星期五...即起停飛「1008名員工秒失業」　張綱維留遺書後將出面

加拿大神級部落客讚台灣：帶著家的味道，彷彿能包容所有的人

快訊／張綱維要出面了！律師證實：遠航總公司13日召開記者會

陳吉仲狠批韓國瑜：拿農民當選舉祭品最後一定會被唾棄

長中榮獲文化部愛讀書團體獎　閱讀心得比賽獲獎篇數台南市冠軍

永福國小跨年級「共融拔河」聯隊　不同身心特質親師生一起來運動！

遠航最後一夜末班機抵松山　機長、空服員低調無言快速出關

千人繞機場好幾圈！旅客超煩退不到　遠航金門站宣布發號碼牌：限100名

你也薪酸嗎？　年終獎金「平均1.1個月」6年來新低！

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

外國人興奮體驗台灣媽祖遶境　9天熱血騎鐵馬環島近920KM

公務員家庭出身！房地產跨足航空　「神祕救世主」張綱維玩壞遠航

遠航黑色星期五...即起停飛「1008名員工秒失業」　張綱維留遺書後將出面

加拿大神級部落客讚台灣：帶著家的味道，彷彿能包容所有的人

快訊／張綱維要出面了！律師證實：遠航總公司13日召開記者會

陳吉仲狠批韓國瑜：拿農民當選舉祭品最後一定會被唾棄

長中榮獲文化部愛讀書團體獎　閱讀心得比賽獲獎篇數台南市冠軍

永福國小跨年級「共融拔河」聯隊　不同身心特質親師生一起來運動！

遠航最後一夜末班機抵松山　機長、空服員低調無言快速出關

千人繞機場好幾圈！旅客超煩退不到　遠航金門站宣布發號碼牌：限100名

你也薪酸嗎？　年終獎金「平均1.1個月」6年來新低！

快凍死之前大喊Siri！男子開車墜「結冰河流」　消防隊秒到場救援

泰國驚見「雙頭貓」！好不好容易來到世上，卻命懸一線

CBA／劉錚轟全隊最高23分　廣廈主場8連勝不敗

公務員家庭出身！房地產跨足航空　「神祕救世主」張綱維玩壞遠航

賓士車違停被拖！車主父子當街狂吼：刮到要告　他跳針打臉…影片超治癒

CBA／劉錚狂轟23分7籃板5助攻領勝　陳盈駿砍12分輸球

遠航黑色星期五...即起停飛「1008名員工秒失業」　張綱維留遺書後將出面

遠航停飛「千人被失業」！空姐爆哭衝辦公室…正妹地勤回應了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

蔡依林《Ugly Beauty》演唱會高雄站確定，「冰血女王」造型曝光

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

生活熱門新聞

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

快訊／張綱維要出面！律師證實：總公司開記者會

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

獨／張綱維遭爆 在外借款至少5億

遠航最後一夜末班機抵松山　機長低調出關

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

即／搶著退票！遠航櫃台「退到沒錢了」

樂桃航空雙12超狂促銷今晚9點開搶

千人擠金門機場退票　旅客擔心拿不到錢

「第3位老闆」張綱維持續失聯中

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

台北101「跨年秀」偷測試！配求饒27字：拜託啦

年終獎金「平均1.1個月」6年來新低

更多熱門

相關新聞

遠航停飛「千人被失業」　正妹地勤回應

遠航停飛「千人被失業」　正妹地勤回應

遠東航空12日宣布隔天開始停止飛航營運後，引起社會議論，也導致上千人失業，讓許多空姐在社交媒體Instagram上發文紀念最後一次在這間公司工作。一名遠航的正妹地勤人員接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，至今仍無法相信這項消息，未來還是會樂觀面對。

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

快訊／張綱維要出面！律師證實：總公司開記者會

快訊／張綱維要出面！律師證實：總公司開記者會

遠航最後一夜末班機抵松山　機長低調出關

遠航最後一夜末班機抵松山　機長低調出關

遠航財務困難非首次　北檢「他」字案調查中

遠航財務困難非首次　北檢「他」字案調查中

關鍵字：

遠航遠航飛機MD飛機張綱維遠航倒閉遠航停飛民航局

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

高以翔猝逝畫面外洩！癱倒花台腳彎曲

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍

「如何向12星座男撒嬌」唐綺陽：水瓶心情好都買單

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

謝和弦證實婚變：永遠單身

韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬卻「愛上自家空姐」

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面