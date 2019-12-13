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清晨最低10.1℃！今起連6天「小陽春」上看30度　一圖揭「下次變天時間點」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象專家吳德榮透露，今起到下週三(18日)都是這種天氣，週日(15日)北部甚至上看30度，呈現「小陽春」的天氣型態。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風減弱，全台放晴回溫、日夜溫差大。氣象專家吳德榮透露，今起到下週三(18日)都是這種天氣，週日(15日)北部甚至上看30度，呈現「小陽春」的天氣型態。

根據中央氣象局網站資料指出，今晨最低溫出現在苗栗西湖鄉「新竹畜試」測站，在清晨04：28測得10.1度。氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，苗栗西湖，不但因雲少靜風，而有較強的輻射冷卻，更因地勢較高，氣溫降至10.1度，為全台平地最低溫。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲週日起將有連續4天，晴朗偏暖的「小陽春」天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

吳德榮表示，最新(12日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(13、14日)兩天東北季風減弱，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴，僅東北部山區有局部零星降雨的機率；氣溫回升，各地白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。今日白天起至夜間各地氣溫：北部16至26度、中部13至28度、南部14至29度、東部14至28度。

吳德榮透露，週日至下週三(15至18日)各地皆晴朗穩定，為白天微熱早晚涼，日夜溫差大的天氣。週日北部高溫接近30度，中南部都在30度以上；下週一至週三西半部高溫都將升至30度以上。所以，從週日起將有連續4天，晴朗偏暖的「小陽春」天氣。不過下週四(19日20時)的預測圖顯示，鋒面及東北季風南下，天氣明顯轉變，北台灣降雨、轉涼，其他地區亦略受影響。

▼最新(12日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬下週四(19日)20時近地層風場(左圖)顯示，鋒面在台灣東側海面，東北季風南下。同時的地面預測圖(右圖)顯示，鋒面在台灣東側海面，迎風已有降雨。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

▲▼最新(12日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬下週四(19日)20時近地層風場(左圖)顯示，鋒面在台灣東側海面，東北季風南下。同時的地面預測圖(右圖)顯示，鋒面在台灣東側海面，迎風已有降雨。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

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