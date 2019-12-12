今晨10.9度雨區曝光！周日起4天高溫飆30度↑　下周鋒面報到變天

▲今迎風面北部、東半部仍有雨。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（12日）東北季風影響，降雨不是很明顯，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部短暫雨，花東雲多降雨零星，西半部為多雲到晴，周五起天氣轉穩定到下周三。氣象專家吳德榮說，下周四鋒面及東北季風南下，天氣才轉變。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨依舊有輻射冷卻效應，西半部低溫約12到17度，氣象站最低溫是嘉義的12度，近山區還是有11度的低溫。氣象局觀測，自動測站最低溫則出現在苗栗縣公館的10.9度。

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林定宜說，今北部、東半部白天高溫約20到24度，中南部約27、28度，有10度的日夜溫差，台南以北、恆春半島和台東要注意8到9級的比較強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，東北季風周五起減弱，溫度逐日回升，中南部未來一周日夜溫差大，北部周日起溫差也會擴大，周休相當溫暖如「小陽春」，北部高溫約27、28度，中南部約30度；周五起到下周三天氣穩定，水氣都不多，僅東半部、北部山區有局部短暫雨，西半部為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周日至下周三各地皆晴朗穩定，周日北部高溫接近30度，中南部都在30度以上；下周一至下周三西半部高溫都將升至30度以上、白天微熱，因此從周日起將有連續4天左右晴朗且明顯偏暖、不像冬天的天氣。

吳德榮指出，下周四晚間8時預測圖顯示，鋒面及東北季風南下，天氣才轉變。對此，林定宜說，這屬於比較後期的預報，還有不確定性，得持續觀察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）