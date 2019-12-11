今晨低溫10.3度變天雨區曝　周日起「連5天不像冬天」大回暖30度↑

▲北部、東半部民眾這兩天外出記得攜帶雨具。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（11日）清晨全台最低溫出現在新竹縣寶山的10.3度，今和周四受到東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，周五起水氣逐漸減少、氣溫逐漸回升。氣象專家吳德榮指出，周日起將有連續4天或5天晴朗且明顯偏暖、不像冬天的天氣，下周一、下周二西半部高溫都將升至30度以上。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風增強，清晨北部局部地區開始下雨，東半部尤其是宜蘭也會有局部降雨，今北部、東半部雲量偏多，中南部則為多雲到晴；今北部、宜蘭高溫下降約21到23度，花東約25、26度，中南部約27度。

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▼今晨雷達回波圖顯示台灣附近有一些水氣。（圖／氣象局）

▼今晨0時至清晨5時半，降雨以北部為主。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今和周四北東迎風面降雨較局部短暫，以大台北山區和基隆北海岸為主；東北季風周五起減弱，水氣逐漸減少，北部山區、東半部有零星降雨，西半部則為多雲到晴。

劉沛滕表示，周五起氣溫持續回升，北部周末高溫約25、26度，南部約28、29度，且目前預報「後面沒比較強冷空氣訊號。」

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周日至下周二各地晴朗穩定，周日中南部高溫都在30度以上，北部也會接近30度；下周一、下周二西半部高溫都將升至30度以上、白天微熱；下周三晚間8時暖空氣仍盤據台灣附近，尚無冷空氣南下，因此從周日起將有連續4天或5天晴朗且明顯偏暖、不像冬天的天氣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）