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境外汙染物「悄悄抵達了」　全台空品今一片紅橘黃…影響各地時間曝

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空氣品質。（圖／翻攝環保署網站）

▲台北街頭最新景象，只見一片霧茫茫。（圖／翻攝環保署網站）

記者陳俊宏／台北報導

境外汙染物又來了！根據環保署空氣品質監測網資料，今天（12日）清晨7時北部測站幾乎都已經轉成代表空品「普通」的黃燈；根據環保署空品預報，今全台空品一片「紅、橘、黃」。天氣風險說，今會是空氣品質較差的一天，提醒大家出門戴口罩。

環保署指出，依氣象局11日晚間6時氣象資料，大陸上海市於過去24小時細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約150到200微克／立方公尺，污染物可能隨東北季風南下，於今凌晨起對我國空氣品質造成影響，預估竹苗以北空品區白天PM2.5小時濃度可能達到50到70微克／立方公尺，空氣品質將逐漸轉為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。

請繼續往下閱讀...

▼今晨7時資料顯示，各地空品幾乎都已全亮「黃燈」。（圖／翻攝環保署網站）

空氣品質。（圖／翻攝環保署網站）

環保署說，隨著空氣污染物往南傳送，竹苗以北空氣品質可望於午後逐漸趨緩；而中部以南空品區則逐漸受到影響，且雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象，短時間達紅色警示等級。

環保署表示，今宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

天氣風險在臉書指出，11日晚間東北風增強，這波東北風的特性是「乾」，因此帶來的降雨有限，水氣少，境外污染影響的程度就會大一些；境外污染的前緣11日深夜悄悄抵達北台灣，11日晚間到今早主要影響北部，接著中午中部、下午南部地區也會逐漸受到影響，整體來說會是空氣品質較差的一天，提醒大家出門戴口罩。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼三天空品預報。（圖／翻攝環保署網站）

空氣品質。（圖／翻攝環保署網站）

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