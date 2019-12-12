火爆男離婚長期騷擾妻小爆走脫序　檢令強制搬遷

▲桃園市熊姓男子離婚後仍借酒裝瘋，對妻小辱罵騷擾且拒不搬遷挨告。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

去年因家暴案與簡姓妻子離婚的桃園市熊姓男子，因多次對前妻動粗遭地院發布家暴令且須強制搬遷，但熊男拒絕搬遷且於今年3月至7月間多次對前妻與一對子女持續騷擾辱罵，甚至酒後亂丟衣物、割破機車坐墊等脫序行為，妻小忍無可忍提告，檢方12日偵結依違反家暴法聲請簡易判決處刑，並強制搬遷。

檢警調查，44歲的熊姓男子於去年8月間與簡姓妻子離婚，但婚後仍與妻小住在桃園區住處，簡姓前妻因熊男施以家暴攻擊，去年11月向桃園地院民事庭申請保護令獲准，令熊男不得對簡女與一對子女實施身體與精神騷擾等行為，並應在去年底前遷出簡女住處，但熊男非但不理會拒不搬離，還多次對妻小辱罵等脫序行為。

檢方查出，熊男於今年3月到7月間，涉嫌於酒後拿著搗碎零食與垃圾混合、將衣服與鞋子亂丟、把鞋子剪壞或用膠帶將拖鞋黏在地上、將保溫瓶以膠帶纏繞、將機車坐墊割破、辱罵妻小等騷擾行為，讓妻小忍無可忍再度報警提告。

檢方偵訊後，令熊男需在8月31日前搬離簡女住處，熊男已於8月25日搬離，檢方12日偵結將熊男依違反家庭暴力防治法聲請簡易判決處刑，並建請法官考量熊男對簡女與一對子女精神造成重大侵害從重量刑。

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