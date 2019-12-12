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宋楚瑜「終局之搭」…閃過遠航停飛　澎湖返台搭華信

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▲▼總統候選人宋楚瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲總統候選人宋楚瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

遠東航空12日無預警公告停飛，將於2019年12月13日起停止一切飛航。國民黨總統候選人韓國瑜13日預定飛往金門的行程也受到影響，不過，親民黨總統候選人宋楚瑜則是剛好閃過遠航停飛風波，內部幕僚玩笑表示這是主席的「終局之搭」。

宋楚瑜12日行程搭乘遠東航空飛往澎湖，關懷當地老人，未料下午卻發生遠東航空停飛消息，恐怕影響回台交通，詢問宋楚瑜幕僚後得知，去程未受影響順利抵達，而回程本來就是訂華信航空，因此行程照舊，幕僚更幽默笑稱「所以今天是主席的終局之搭？」

不過韓國瑜預定13日赴金門展開傾聽之旅，這是他選前第一次也是唯一一次到金門造勢，相關行程已拍板定案。不過，遠東航空無預警宣布停飛，這也使得韓國瑜原本訂的班機行程受到影響。韓國瑜競選總部總發言人王淺秋接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，等她進一步瞭解後會再對外說明。

關於遠東航空宣布停業一事，國民黨籍的金門縣長楊鎮浯稍早也表示，鑑於離選舉日及春節等疏運熱季時日不遠，第一時間已指示金門縣政府觀光處盡速與民航局、航空公司與國防部協調，盡力爭取最大運能，將鄉親的損失降到最低。針對已購票的鄉親，已請金門縣政府消保官與觀光處協力建立單一窗口，協助退票以及日後可能的集體訴訟事宜。

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