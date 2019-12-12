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快訊／無預警停業！遠航高層鞠躬致歉：早上就聯繫不到張綱維

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▲▼遠東航空退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲遠航2019年12月13日起停止一切飛航，機場櫃台湧退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，下午遠航正式發出公告，因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。民航局下午16時30分也召開記者會，出面說明遠航財務狀況。

▲▼遠航道歉。（圖／記者葉南州攝）

請繼續往下閱讀...

▲遠航道歉。（圖／記者葉南州攝）

▲▼遠航哭了。（圖／記者葉南州攝）

▲遠航副總黃育祺講到哭了。（圖／記者葉南州攝）

遠航副總黃育祺一開始就代表公司跟社會大眾還有消費者致歉，對這次發生嚴重事情，對現職員工來講 是噩耗，就目前整個銀行部分，就他了解目前資金缺口有3000萬。他說，在今天之前，董事長張綱維都還是正常上下班，早上才連繫不上他，打電話都沒有回應，至於他現在在哪邊，確實不了解。

他哽咽表示，站在公司幾位主管部分 一定會努力維護員工及保障員工權益，會盡全力處理，下午人資也有主動跟台北市政府有聯繫，對於未來員工權益保障會盡最大努力，很感謝主管機關的協助。

▲遠東航空董事長張綱維,遠航。（資料照／記者林敬旻攝）

▲遠東航空董事長張綱維神隱消失，僅留副總道歉稱「孤臣無力可回天，對不起大家」。（資料照／記者林敬旻攝）

遠東航空今日無預警暫停售票系統，北市旅遊同業公會理事向建倫接受到會員消息表示，業者向遠航求證倒閉傳聞是否屬實，遠航副總黃育祺則表示「代表公司向大家致歉」。旅行公會全聯會理事長蕭博仁也表示，打電話給董事長張綱維都轉語音，改撥黃育祺電話，他說「孤臣無力可回天，對不起大家」。

▲▼遠航公告。（圖／讀者提供）

▲遠航發出公告證實，2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠航下午也發出公告證實，人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

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