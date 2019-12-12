遠航停業⋯副總哽咽致歉　民航局將開罰300萬元、負責人最重可關3年

▲遠東航空副總黃育祺在記者會上哽咽。（圖／記者葉南州攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空宣佈明日起停業，民航局今日下午召開記者會說明。民航局表示，依照民航法規定，航空公司若要停業，應先向民航局申請，文件核可後60日才可停業，若遠航明日起停業，民航局將對其開罰300萬罰鍰，同時針對負責人移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑、併科2億元罰金。遠東航空也在記者會上鞠躬，向社會大眾致歉。

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民航局表示，遠航自2017年起飛安、財務均有異狀，民航局也對其高度監管，近期發現其營運資金不足，均是仰賴董事長張綱維挹注，才勉強營運。近日發生無法如期交款等狀況，民航局要求遠航到局裡說明，遠航卻表示，無法聯繫上張綱維，也無法繼續挹注資金，只好停止營運。

▲遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，目前已協調立榮、華信航空增開6班次與放大機型，調查後確定滯留在外的旅客共500多人，大多都是團客，將請觀光局協助，也會就消費者、業者損失權益進行處理。

民航局指出，依據民航法規定，若航空公司要結束營運，須先提送申請計畫至民航局，再送到交通部，核准後60日以後才能停業，若遠航真的從明天起停業，將嚴重侵害公共利益，民航局會依法對其開罰300萬罰鍰，另外也針對負責人移送檢調處理，最重可處3年以下有期徒刑，併科2億元罰金。

遠東航空副總黃育祺哽咽表示，對不起社會大眾，他也是今早才確定停業，而張綱維近幾週都還聯繫的上，今日電話則打不通，強調會盡最大努力協助旅客回台。

▲遠東航空櫃台退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）