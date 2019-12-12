大家都想紅？　YouTuber成韓國小學生理想職業第3名

▲YouTuber躍升韓國小國生最理想職業第3名。圖為韓國著名YouTuber金水獺。（圖／翻攝自YouTube、IG／김수달）

國際中心／綜合報導

以前，你問小孩子長大後最想做什麼時，許多小孩的答案是科學家、歌手、職棒運動員，甚至有不少表示要當總統！ 但進入網路時代後，變了。網路產業發達的韓國，連小學生都憧憬透過網路成名。

韓國政府周二(10日)發表最新調查結果顯示：除了運動員和老師仍然是小學生夢想職業的第一、第二名外，原本名列第3的醫生，已經被YouTuber取代。

韓國育部發布的「2019年中小學生前途教育現狀」調查指出，該國小學生最希望從事的職業的第1及2名，跟去年一樣不變但YouTuber卻從第5名躍升至第3名。醫生和廚師排名雙雙下滑一名。

第6名是從去年第9名升上來的職業電玩玩家。警察和法律入士跌至第7及第8名。有分析指出，韓國小學生近年使用智慧型電子設備的比率上升，導致跟網路有關的職業排名上升。

另一方面，中學生的理想職業則跟小學生相反，排名較前面的都並非跟網路有關的職業。初中生心中最想從事的職業前3名分別是教師、醫生、警察。高中生所選的則是教師、警察及護士。該項調查自從2007年進行以來，教師一直都是中學生心中理想職業的首選。