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獨／「特勤吳彥祖」維安動作快狠準　一開口「溫柔」嗓音…融化惹

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記者蔡文鈴／台北報導

負責國民黨總統候選人韓國瑜維安的「特勤吳彥祖」近日爆紅，然而帥氣外表下的他，卻有著「反差萌」的嗓音，就像鄰家的大哥哥一般，讓人覺得非常親切。

「特勤吳彥祖」本名林政宏，國安局於上月公開特別製作的2020形象月曆，林政宏就因帥氣的外型受到熱烈討論。這本國安局2020形象月曆中，有林政宏訓練時舉槍的模樣，一雙炯炯有神的大眼專注的看著前方，另外還有他穿上西裝的模樣更具有「星味」。

▲▼國安局月曆（7月)。（圖／國安局提供）

▲國安局月曆。（圖／國安局提供，下同）

《ETtoday新聞雲》取得國安局拍攝形像月曆的幕後花絮，一窺林政宏私下的模樣，他以「溫柔」的嗓音與同事協調拍攝動作，有別於他帥氣外表給人的距離感，這樣的「反差萌」讓人覺得更親近。

林政宏因身材高挑丶外型酷似港星吳彥祖，引起網友瘋狂討論，而他的Instagram、謎樣身分背景也曝光，身旁的好友更爆料，林政宏今年34歲是特勤圈的黃金單身漢，至今未婚，「大家還有機會喔。」

國安局特勤中心今年正式成軍「安維七號」保護候選人的安全，韓國瑜從11月18日正式登記參選後，他的人身安全也由「安維七號」隨扈負責。很多眼尖網友發現，每當韓上媒體時，就有一位帥氣的身影跟在身旁，用銳利的眼神緊盯全場，守護韓的安全，封他為「特勤吳彥祖」。

▲▼國安局月曆（封面背頁)。（圖／國安局提供）

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