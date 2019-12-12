「特勤吳彥祖」IG、身分曝光！180公分34歲未婚　友：大家還有機會喔

▲林政宏隸屬於警政署保安警察第六總隊第一警官大隊，是「二線一星」的警官。（圖／國安局提供）

記者陳俊宏／綜合報導

最近國民黨總統候選人韓國瑜身旁的「特勤吳彥祖」，因身材高挑丶外型酷似港星吳彥祖，引起網友瘋狂討論，而他的Instagram、謎樣身分背景也曝光，本名叫林政宏，今年34歲未婚，是特勤圈的黃金單身漢。林的友人笑說，大家還有機會喔。

國安局特勤中心今年正式成軍「安維七號」保護候選人的安全，韓國瑜從11月18日正式登記參選後，他的人身安全也由「安維七號」隨扈負責。很多眼尖網友發現，每當韓上媒體時，就有一位帥氣的身影跟在身旁，用銳利的眼神緊盯全場，守護韓的安全，封他為「特勤吳彥祖」。

請繼續往下閱讀...

而「特勤吳彥祖」近日在韓國瑜、張善政高歌《採紅菱》時，他依舊站在韓的身後，緊盯四周、微皺眉頭，眼神不斷注意環境變化，隨時都處在警戒狀態。他在韓喊完口號轉身後，也馬上反應過來，指引韓離開現場。

▲▼林政宏被相中擔任韓國瑜的貼身特勤隨扈。（圖／記者林敬旻、黃軍瑋攝）

▲▼林政宏的眼神十分犀利。（圖／東森新聞）

雖然林政宏出現在鏡頭上的畫面僅短短幾分鐘，但眼尖網友就直呼，「無限期支持韓國瑜……的保鑣」、「跪求姓名、臉書、IG。」而他的IG也被搜出來，只見座右銘寫下「anything but ordinary」（絕不平凡）。

其實在國安特勤中心今年推出的形象月曆中，這位「特勤吳彥祖」也有現身，他穿上西裝站在最前面，持槍眼神銳利射擊，十分帥氣。而要成為一位合格特勤人員，得通過體能、戰技（游泳、八極拳、射擊）測驗，以及取得基本初級救護技術員證照（EMT1）。由於特勤隨扈的工作需要大量體力，平日的訓練過程格外重要，不少特勤人員也會趁下班時間自主訓練，並隨時待命上場。

《自由時報》報導，特勤吳彥祖本名林政宏，34歲、身高180公分，隸屬於警政署保安警察第六總隊第一警官大隊，是「二線一星」的警官，獲相中擔任韓國瑜的貼身隨扈。朋友透露，目前林的重心都在工作上，感情狀態是單身，大家還有機會喔。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼林政宏出現在今年的國安特勤中心形象月曆，他穿西裝站在最前面。（圖／國安局提供）

▼林政宏的IG也被搜出來，座右銘寫下「anything but ordinary」。（圖／東森新聞）