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雲端最前線／ET民調/卡神網軍案拖垮？綠政黨票支持度跌3.5%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

2020大選已經進入倒數30天最後衝刺期，根據ETtoday最新民調顯示，韓國瑜和蔡英文支持度差距從兩週前的14.1%擴大到24.5%，其中經過交叉分析，也發現「隱藏韓粉」大約佔了3.7%，但值得注意的是，民進黨政黨票支持度下滑3.5%，和國民黨差距拉近至1.1%，卡神網軍案的傷害似乎已經反應在民意上。《雲端最前線》12日邀請民眾黨不分區立委參選人賴香伶、民眾黨不分區立委參選人張其祿、資深媒體人林育卉與主持人楊文嘉深度探討。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

台北市長柯文哲不選總統，反而組黨後改以提名立委的方式參與2020大選，至於要不要選2024？過去總是沒給答案，但11日接受節目專訪時卻首度鬆口，表示「沒有意外的話會選」，選戰前一個月時間突然表態，是為了拉抬氣勢？而旗下不分區名單第一名「工運女戰神」賴香伶能有效當起領頭羊？

近年開發中國家經濟發展迅速，2015年開始「三拋世代」成為韓國年輕人的流行用語，意旨拋棄戀愛、結婚與生子才能好好生活，反觀台灣也有青年貧窮問題，根據主計處調查，約有3成6青年月薪不到3萬元，2020大選後勝選的候選人該如何翻轉現況？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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