談「統一進程」　劉結一：會充分照顧台胞「利益和感情」

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一12日撰文指出，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，「在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情」，「堅持團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一。」

《人民日報》12日刊登劉結一的署名文章，文中指出，新中國成立70年來，「我們順應兩岸同胞共同願望」，團結廣大台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，大陸的發展進步從根本上決定著兩岸關係走向，兩岸已經形成密不可分的命運共同體。

文章強調，必須堅持黨對對台工作的集中統一領導，島內一些政黨、團體積極探索「一國兩制」台灣方案，在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一已經邁出重要第一步，勢不可擋，「我們將繼續同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通。」

文章寫道，要為台胞台企參與「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設、京津冀協同發展、長三角區域一體化發展、海南自貿區（港）建設等大陸國家重大發展戰略，提供政策指引，要為台胞台企參與「一帶一路」建設等大陸國家重大發展戰略，提供政策指引。

文章也強調，「台獨」分裂勢力及其圖謀和行徑是台海和平穩定的最大威脅，「我們堅決維護國家主權和領土完整，決不容忍國家分裂的歷史悲劇重演，決不為各種形式的『台獨」分裂活動留下任何空間。」

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