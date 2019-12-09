多金律師遭管收！怪罪「老婆害的」訴請離婚　法官認證小三逼宮駁回

▲台南高分院法官認為，陳律師對婚姻不忠、生活放縱無節制所致，駁回訴請離婚上訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

收入千萬的陳姓律師因滯欠勞健保費、綜所稅遭行政執行署拘提管收，他怪罪妻子未告知他欠稅害他遭管收，向法院訴求離婚，陳妻否認指控並稱丈夫花心好賭，以單身黃金律師身分自由玩樂結交女友，小三不斷逼宮談判，她一再包容無悔付出，丈夫離婚請求情理不合，法官認定陳律師對婚姻不忠、生活放縱無節制，駁回離婚請求。

二審法院判決指出，陳姓律師與妻子於1919年結婚，婚後育有2名子均已成年，陳為執業律師，原在台中開業，妻子在台中任職廣告公司及建設公司，1996年全家搬回台南後，陳開設律師事務所在高雄、台南執業，2人婚後以工作所得之積蓄購得2筆房屋，以妻子名義登記，陳律師指妻邀他到台南地院辦夫妻分別財產制登記。

妻子後來在他律師事務所上班，於收受文件後，經常隱匿，致他於2010年3月遭台中律師公會退會而不知，且拒絕將事務所之財務、存摺、印鑑及提款卡交還他管理，也不給他任何金錢，還將他之開庭及受聘法律顧問之收入，侵占入己，並於辦理綜合所得稅申報時，將他受委任之案件以多報少，經國稅局查核通知補繳，仍拒絕繳納，致他積欠國庫約新台幣6、70萬元之公法債務，甚至於2019年間遭法務部行政執行署拘提管收、限制出境。

陳律師說，遭行政執行署管收期間，朋友及同學幫忙籌措近50萬元先行繳納稅款，妻子分文未出；他雖與執行官達成分期付款之協議，需不動產作擔保，妻子仍拒絕提供，最後由同學提供不動產所有權狀影本，並簽立保證書，他才獲釋放，妻子對此事漠不關心。2012年7月間某日，因1張酒店開幕之邀請卡，妻子打他一耳光質問他，迄今未曾道歉，妻子根本不愛他，只是將他當成搖錢樹，當成賺錢的工具。他在2016年11月某日因與妻口角而外出散心，返家時，發現住處大門遭被妻子從內以門栓反鎖，致他另行租屋居住，分居迄今已2年多，2人婚姻充滿破綻，無法維持婚姻，且無彌補希望，向法院訴請離婚。因一審判他敗訴而上訴二審。

陳妻則否認丈夫所言，2人2006年間辦理夫妻分別財產制後，事業各自獨立，她開設公司為大賣場之供應商，會計稅務由會計師處理，僱用員工與丈夫無涉。丈夫所欠以勞健保、交通違規及牌照稅居多，皆為丈夫個人行為，因2人住處冷熱水管遭破壞，與管委會及樓下住戶就漏水及水管之事發生訴訟，且由丈夫為訴訟代理人，2人因而暫時分別住於公司及友人借住之他處，並非合意分居。

陳妻說她們夫妻和諧，天天互動互聯，出入頻繁，還相偕看屋，以解決家人居住問題。陳妻說丈夫性好賭色，平日以單身黃金律師身分自由自在玩樂、同時交往多位女友，其中有位小三與丈夫自2013年交往至今，一直逼宮要丈夫跟她離婚，她手中雖有證據，但為家庭和樂，沒與丈夫爭執或提告。丈夫自結婚以來，已有多位小三找她談判，她一再原諒丈夫，丈夫提告之目的，是為真正單身玩樂或與他人另組家庭。若是丈夫對婚姻不忠，以個性不合提告離婚，妻子一再包容及無怨無悔對家庭付出，卻換來法院判准男方請求，於情理法不合。

二審法官認為，陳妻否認陳律師指控，陳妻所言經查尚屬實，陳律師於2003年11月24日因外遇等事由，有簽立切結書，陳律師所指控內容無證據證明可歸責於陳妻之事由，且2011-2016年度綜所稅申報，只有1年是陳妻申報，其餘都是陳律師申報，陳身為律師應比一般人更了解法律，若其需補稅，稅務機關便會把明細提列給當事人，陳被管收之款項，除2013年度綜所稅執行部分外，多為牌照稅、汽車燃料費、公路罰鍰、道路交通違規罰鍰，陳律師所控妻子害他被行政執行署拘提管收等情，難信為真實。



二審法官認為2人婚姻固出現破綻，惟並非無回復之希望，且構成離婚之事由，主要肇因是陳律師對婚姻不忠、生活放縱無節制所致，且有與多位女友間往來密切之情事，對於婚姻外之感情似有二心，陳妻選擇原諒並與丈夫共同出遊，努力維持婚姻，實難謂有何過失，陳律師訴請離婚無理由不應准許，駁回離婚上訴。本案仍可上訴。

據了解，陳姓律師滯欠綜合所得稅及罰鍰、使用牌照稅、交通罰鍰、燃料費、健保費、勞保費等計135萬元逾期不履行，行政執行署台南分署發現陳律師自2013年至2019年間受委託擔任訴訟代理人之案件達236件，推估執行業務收入達千萬元以上，年收百萬卻自2013年來僅清償6萬餘元欠款，認為係故意不屢行，經向法院聲請管收獲准，解送台南看守所附設管收所。

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