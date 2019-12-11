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合作部署5G網路！德國電信商將採用「華為、諾基亞」設備

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▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲德國最大電信商之一「Telefonica Deutschland」宣布將使用華為設備，為德國部署5G網路。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

德國政府發言人賽伯特（Steffen Seibert）10月曾表示，對於5G通訊設備的建設，他們不會將任何一家公司排除在外。德國最大電信商之一「Telefonica Deutschland」當地時間11日就宣佈了一項重大投資計劃，將採用華為與諾基亞的設備，為德國部署5G網路。

綜合媒體報導，電信商「Telefonica Deutschland AG」在官網發聲明指出，華為和諾基亞將平等地提供無線接入網路，同時形容華為是「經過驗證的戰略合作夥伴」。

不過，《路透社》此前報導，德國將在新的安全手冊中，讓每個5G設備的供應商都能公平競爭，他們不會排除任何一家供應商，但參與建設的供應商必須滿足相關條件，而這個新的安全手冊也將會在本週發佈，裡面也將會詳細介紹供應商應有的技術和需要遵守的安全標準。

美國在今年5月指責華為的產品可能會有竊聽監視設備，因此以國家安全為由將華為列為黑名單，且對華為的產品實施了進口管制，並且也呼籲歐盟和其他國家一起跟進，但德國總理梅克爾（Angela Merkel）卻直接表明「我們不會排除任何一家企業」。

儘管德國從未直接表明他們會和華為合作，但華為在9月才在德國慕尼黑舉辦了新款手機Mate 30的發表會，似乎將德國視為進軍歐洲的起點。然而華為若是想繼續進攻歐洲市場成為德國的5G設備供應商的話，則必須先從德國聯邦資訊安全室（BSI）取得關鍵設備的認證。

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