原則問題！任正非願意與美政府和解：但不可能簽認罪協議

▲任正非稱，願意與美國政府談判，但前提是要基於事實及證據。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

華為財務長孟晚舟被加拿大警方逮捕滿一年，而對於美國要求引渡一事，創辦人兼父親任正非日前強調，願意與美國政府基於事實、證據去討論和解事宜，但絕不可能透過認罪協議低頭，畢竟這是「原則問題」。

華為9日於「心聲社區」發佈任正非日前接受《環球郵報》的專訪，記者問及華為是否願意聽從法律專家的建議，與美國政府達成和解協議，以罰款換取讓美國撤銷對孟晚舟的引渡申請。任正非表示，專家提的這個方案，美國政府沒有與我們商量過。「希望你給美國政府傳個話，讓他們來找我們吧。」

任正非強調，和解必須要「基於事實、基於證據」，絕不可能簽署認罪協議，這是「原則問題」，還是要搞清楚事實和證據以後再來討論和解。

▲美國當局在今年1月底，對華為及孟晚舟提出共23項指控。（圖／達志影像／美聯社）



記者問及「對很多在美國的人來說，認罪協議可以避免坐牢。這也許可以讓您的女兒避免牢獄之災。這難道不是一個很具吸引力的選擇嗎？」任正非則強調，她（孟晚舟）本身沒有罪，怎麼會坐牢呢？加拿大司法是公正的。「美國搞這種手段，就是在威逼我們公司妥協。」

此外，任正非還說，美國在5月發出實體清單制裁禁令後，他們才知道美國是想抓住孟晚舟作為籌碼，來打擊華為，在此之前都以為一切只是誤解、意外。任正非又稱，5月份以後，「我們認為美國的最終目的是要『消滅華為公司』，孟晚舟事件只是起頭。」

孟晚舟在2018年12月1日準備從加拿大轉機至墨西哥時遭逮捕，12月11日卑詩省高等法院准許孟晚舟抵押1000萬加元（約新台幣2.3億元）保釋金以獲得保釋，目前她出入都須配戴電子腳鐐。

美國當局則在今年1月底，對華為及孟晚舟提出共23項指控，包含銀行與電信詐欺、妨礙司法和竊取商業機密等。據了解，孟晚舟引渡案預估要到明年1月才會真正進入實質階段。

▲華為千金孟晚舟出庭時，戴電子腳鐐。（圖／路透社）



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