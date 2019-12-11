捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

▲國際國中科學奧林匹亞競賽台灣奪6金，左起黃芷宣、劉瓅雯、許翃睿、陳品羲、凃凱翔、黃鼎竤。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

我國參加2019年第16屆國際國中科學奧林匹亞競賽傳回捷報，6位參賽學生共獲6金，國家總體排名第2名。教育部長潘文忠獲知好消息後立即送出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩的成果，也為台灣爭光。

國際國中科學奧林匹亞 （International Junior Science Olympiad, IJSO）為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生。台灣從2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得83金13銀。

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▲我國參加2019年國際國中科學奧林匹亞競賽，6位參賽學生共獲6金，國家總體排名第2名。（圖／教育部提供）

這次選派參賽的6名學生，由台灣師範大學教授羅珮華等人組成教練團負責培訓，代表團2日飛往卡達參賽，11日舉行閉幕暨頒獎典禮。此外，為利用機會增加參賽學生國際視野，代表團賽後也於卡達的城市杜哈以及鄰近國家進行文教參訪，預定15日搭機返國。

教育部國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽金、銀、銅牌的學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。未來將持續選訓學生參與此項活動，增加海外競賽經驗並拓展國際視野，並期盼藉此增加我國與各國科學教育發展的交流與合作機會。



